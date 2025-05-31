加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／世壯運閉幕表演 歌詞「台灣」被消音
首頁 / 產經

美國第899條恐掀資本戰？財部：密切關注滾動檢討

2025/5/31 20:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北31日電）美國眾議院近日通過「偉大美麗法案」，前行政院副院長施俊吉在臉書表示，其中第899條款代表美國總統川普的貿易戰升級到資本戰。財政部今天回應，將持續密切關注美國、歐盟等地區國際稅制改革的推動進展，滾動檢討國內相關制度。

美國眾議院近日通過「偉大美麗法案」（The One Big Beautiful Bill），其中備受關注的第899條款，被外界稱之為報復性稅收或復仇稅，主要是對已實施或預計實施數位服務稅、低稅利潤規則（全球最低稅負）、分流利潤稅等稅收措施的國家。

施俊吉今天在臉書分享，第899條款是川普（Donald Trump）的貿易戰已經從「對進口商品課稅」擴大到「對外資課稅」，代表原本關稅戰將升級到資本戰（capital war）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

施俊吉整理第899條款的5項重點，其中對台灣影響可能包含中央銀行的外匯存底、壽險公司對美國金融資產的投資、美債ETF、含美股成分的股票型基金，以及公司及個人在美國金融機構的存款將全部曝險。他提醒，台灣正要準備成立的主權基金，定案前也務必考量第899條款。

對此，財政部回應，將持續密切關注美國、歐盟等地區國際稅制改革的推動進展，滾動檢討國內相關制度。（編輯：林興盟）1140531

川普
路透：川普決定延續傳統 由美軍將領統領北約盟軍川普揚言炸伊朗核設施 德黑蘭批踩紅線
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：