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赤燭發行「九日」週年 將推美術設定集

2025/5/30 19:15
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（中央社記者王寶兒台北30日電）台灣獨立遊戲團隊赤燭發行新作「九日」滿週年，全平台累積銷售突破80萬套，揚名國際，6月也將與出版社合作推出「九日」美術設定集，讓過去未能於募資期間購買的粉絲購藏。

赤燭過去以「返校」、「還願」等作聞名，去年發行歷時5年開發的「九日」，是款結合東方神話、道教思想與賽博龐克元素的2D平台動作冒險遊戲，去年獲得Steam年度大獎傑出視覺設計提名，今年在巴西電玩展Gamescom LATAM中也獲得最佳遊戲獎（Best Game）。

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「九日」過去曾上架募資平台，並開放贊助者購買精裝版美術設定集。此次與台灣東販出版社合作再推實體書，赤燭遊戲透過新聞稿表示，這本美術設定集的每一頁都承載著團隊對「九日」世界觀的熱愛與堅持，希望讀者能透過翻閱這本書，一同走入這個融合神話與科幻的夢境國度。

「九日｜NINE SOLS美術設定集」收錄遊戲從構想到完成的創作歷程，涵蓋角色設計、場景構圖、遊戲元素分析以及過場動畫畫面等，6月2日起開放預購。（編輯：張銘坤）1140530

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