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台南汽車行駛中冒白煙 警攔停見前輪捲進椰子墊

2025/6/1 12:43
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（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市1輛自小客車因行駛時不斷冒出白煙引起巡邏員警注意，攔停後竟發現車輛右前輪捲入1片廢棄椰子墊，因高速磨擦已有焦黑情況，幸好車輛被及時攔停，避免可能導致火燒車。

台南市政府警察局第三分局今天發布新聞稿指出，安中派出所3名員警於5月30日下午5時許巡邏行經安南區安通路五段，發現前方同向自小客行進間冒出大片白煙，直覺有異，加速追上並以警笛及擴音器示意駕駛人停車。

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警方指出，駕駛車輛的鄭姓男子下車時一臉狐疑，經員警告知並陪同查看，才驚覺車輛右前方輪胎處竟已捲入大片椰子墊，因行進間摩擦生熱，致使冒出陣陣白煙，員警幫忙將部分椰子墊拉出，發現已出現些微焦黑，幸好及時攔停，未導致嚴重意外事故。

警方指出，經了解得知鄭姓男子當時剛從工地離開，研判車輛是於工地內已捲入椰子墊，但未察覺異狀持續上路行駛，還好員警發現並協助排除，避免可能因此引發的火燒車意外，同時也呼籲民眾駕駛車輛前應巡視車輛狀況，維護己身及其他用路人安全。（編輯：陳清芳）1140601

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