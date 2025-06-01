北市啟動熱危害勞檢 未落實防護發生熱疾病將罰

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）仲夏高溫，台北市勞動局表示，即日起啟動「高氣溫戶外作業宣導及勞動檢查」專案，雇主未落實防護措施，導致勞工發生熱疾病，將依職安法處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

台北市勞動局發布新聞指出，即日起啟動上述熱危害專案勞檢，若雇主未落實相關防護措施，導致勞工發生熱疾病，將依「職業安全衛生法」處以3萬元以上、30萬元以下罰鍰之外；若經限期通知改善後仍未改善，將再罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

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勞動局長王秋冬提醒，營造工地、外送物流、吊籠高空作業、舉牌、園藝、道路維修等，都是勞工發生熱疾病高風險行業，雇主務必要落實相關防護措施。

他說明，勞檢處將加強稽查的項目包含作業環境是否設有遮蔭與通風，是否提供足量的飲用水或鹽水，雇主是否依據氣溫調整工作時間與強度，並注意勞工作業前與作業中的身體狀況，以及是否有落實教育宣導、健康管理、應變處理機制等必要配套。（編輯：李錫璋）1140601