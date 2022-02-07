微信6度遭封 賀衛方手寫信控騰訊踐踏公民權利

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）北京大學法學院教授賀衛方的微信帳號6度遭到封鎖，近日他以手寫信控訴騰訊肆意封號、踐踏公民權利，即便已不談政治，仍躲不過審查。外媒報導指出，審查「跟著人走」，被盯上就難脫身。

根據自由亞洲電台報導，賀衛方在1月31日晚間，發現他剛申請，僅使用20多天的微信帳號「寧海舟」，再度遭到騰訊永久封鎖。這已是他第6度遭封帳號。

報導指出，賀衛方不滿騰訊查封微信帳號的手段，近日手寫一篇「控訴騰訊公司肆意封號書」，於在美國執業的仲裁律師陶景洲的推特上公開，引發輿論關注。

賀衛方在文中表示，自從2021年10月，申辦第5個微信號開始，已經不在朋友圈及群聊中，談論任何涉及時政的話題，然而卻仍然無法避免微信號在今年1月8日，遭到「斬立決」的惡運。而新建立的第6個帳號命運更悲慘，幾乎還沒說什麼話即夭折。

文中指出，這次微信帳號被封的理由與往常類似，「傳播了惡意資訊，違反了帳號使用規範，卻沒有列舉哪一條言論違反法律或規範，反而上來就是一刀，可謂肆無忌憚。」

賀衛方質疑，微信的母公司騰訊作為民營企業，利用已獲得的壟斷性言論管理空間，大獲其利卻肆意踐踏公民權利，「誰給了你們如此強悍的執法權力，你們憑什麼可以對公民言論作出不容質疑的判決，可以動輒判處客戶帳號死刑，而不提供任何申訴、聽證的途徑？」

自由亞洲電台報導引述曾在新浪微博擔任審查員的劉力朋表示，中國網路審查是「跟人走」，加上賀衛方是知名學者，無論發布的內容是否涉及敏感議題，都有可能被盯上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉力朋說，「我估計可能之前沒有很用力審查，但現在也許下令給他加入黑名單了，所以就不管他發什麼（都會被封號）。」

報導另引述北京之春雜誌主編胡平表示，這顯示中國政府的控制進一步緊縮，「本來就已經夠緊了，已經不能在微信上發表所謂涉及敏感議題的言論了，那現在他（中國政府）又進一步，哪怕你沒有講，他也要把你封掉。」（編輯：吳柏緯/翟思嘉）1110207