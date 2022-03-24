騰訊公布財報 當局監管衝擊廣告收入

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騰訊23日公布2021年財報，總營收年增16%。其中，當局對補教業、遊戲產業和房地產的監管影響到騰訊的廣告營收。圖為騰訊上海總部大樓外觀。中央社記者張淑伶上海攝 111年3月24日

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（中央社記者張淑伶上海24日電）中國網路巨頭騰訊控股昨晚發布財報，2021年總營收年增16%，但淨利潤成長僅1%。財報顯示，當局行業監管對騰訊廣告收入帶來衝擊，不過網路遊戲在海外市場斬獲較大。

界面新聞報導，23日晚間，騰訊控股發布了2021年第4季及年度業績報告。

騰訊2021年總營收為人民幣5601.2億元（約新台幣2.52兆元），剔除處置京東股票影響的非國際財務報告準則下，淨利潤為1237.88億元，這也是5年來騰訊淨利潤增速最慢的一年。

騰訊主席馬化騰表示，中國網路行業正在遭遇結構性的挑戰和改變，邁向更健康的模式，「我們正在積極適應新環境，降本增效，聚焦重點戰略領域，爭取長期可持續增長。」

去年全年騰訊的網路廣告業務收入為886億元，年增8%。騰訊廣告業務在上半年增長強勁，但下半年受到監管環境影響，收入大幅放緩。主要原因是在騰訊的廣告客戶有很多受到監管影響很大的行業，比如教育、遊戲和房地產等公司。這些廣告客戶的競價受到直接影響，貢獻的廣告收入下降。

此外，騰訊的遊戲業務、數位內容服務和社群平台產品由於監管因素和高度行業競爭，都出現了營收增速放緩的情況。

去年騰訊遊戲的業績亮點在於海外市場，全年國際市場遊戲收入增長31%至455億元。

經濟觀察網報導，騰訊在中國國內遊戲收入年增6%至1288億元。去年至今遊戲版號有8個多月未下發，對遊戲行業影響較大。不過業內人士表示，版號數月未發對於騰訊、網易等大遊戲公司影響並不大，因為大廠一般都會儲備多款遊戲，挺過風險期的可能性更大。

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除版號外，去年9月官方在遊戲行業對未成年人保護的監管加強，從而對遊戲行業產生影響，騰訊也身在其中。財報中提到，第4季為保護未成年人而採取的額外措施，使本土市場遊戲收入下降12%。

對於近期騰訊對外招聘計畫正在緊縮，部分事業群開啓「優化」的消息，騰訊公司總裁劉熾平表示，目前，網路行業正在遭遇結構性的挑戰和改變。過去，行業是競爭驅動型，投入較大；現在，大家更關注長線業務發展，「更健康地投入」，尤其是對營銷成本、運營成本和人力成本的優化。騰訊也對虧損業務進行了成本優化。（編輯：楊昇儒）1110324