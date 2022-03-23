中國數位經濟 學者：共贏市場才符合監管方向

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（中央社台北23日電）上海復旦大學經濟學院院長張軍表示，中國數位經濟需要建構生態開放性，這才符合國家對數位經濟的監管方向、理念，讓更多企業可和領頭企業合理分工，形成共贏市場格局，而非贏家通吃。

張軍22日在「2022釘釘發布會」以「從技術迭代看中國的數字經濟」為題發表專題演講，他在演講中作上述表示。

張軍指出，數位經濟是中國經濟重要發展引擎，創造了大量就業，電商、平台等方面都較美國、韓國做得好。中國數位經濟領域發展最開始是拷貝美國，經過10多年發展，可以看到對手美國也轉向中國學習，臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）就相當關注騰訊微信發展模式，也由此可見，數位經濟是需要開放性的，不僅是國際間開放，中國數位經濟領頭企業也面臨開放性問題。

為什麼開放這麼重要？張軍解釋，數位經濟有強大網路效應、規模經濟，容易實現高市占率、贏家通吃；然而透過技術創新驅動的市場大多短暫，也許3年或5年就是天花板。

他說，由於中國消費市場實在太大，數位經濟領域中的大型服務平台仍是多點均衡，但是任何數位平台商業模式一旦確定，就要立刻考慮發展空間還有多大，所以需要從贏家通吃想法轉變，轉成和其他垂直領域達成互補，建構一個生態共同體，「只有這樣，我們的數字經濟，或者這樣的服務平台，才有巨大的未來」。

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張軍強調，中國數位經濟需要領頭企業帶動垂直領域中小客戶的生存能力和經濟貢獻能力，建構開放服務生態，這也符合國家對數位經濟的監管方向和理念。中國的數位經濟必然是沿著建構開放生態這一模式發展，讓更多領域中的企業能夠跟領頭企業形成合理的分工，大企業、中小企業發揮各自長處，形成一個共贏市場格局，而非贏家通吃。

據上海復旦大學經濟學院官網簡介，張軍為現任經濟學院長、中國經濟研究中心主任、復旦–平安宏觀經濟研究中心主任，他是國務院津貼獲得者、第八屆國務院學術委員會學科評議組成員和理論經濟學聯席召集人。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110323