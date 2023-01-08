馬雲2年前批中國金融沒有系統 首富人生轉趨低調

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中國螞蟻科技集團股份有限公司7日公告股權結構調整，馬雲不再是集團實際控制人。圖為馬雲2020年出席公開活動並致詞。（中新社）

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（中央社記者李雅雯上海8日電）中國螞蟻科技集團股份有限公司昨天公告股權結構調整，馬雲不再是集團實際控制人。在中國科技監管打擊下，馬雲過去2年多幾乎消失在螢光幕前，首富人生轉趨低調、淡出舞台。

阿里巴巴集團創辦人馬雲在2014年10月富比士（Forbes）中國富豪榜中首度摘冠；同年12月，彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）顯示，馬雲以身家286億美元（約新台幣8745億元）登頂亞洲首富，超越長江集團創辦人李嘉誠。

馬雲過去經常露面媒體，轉趨低調分水嶺發生在2020年10月24日。馬雲在第二屆外灘金融峰會發表主題演講，對於金融管理制度提出批評，直指中國金融當鋪思想嚴重，銀行的抵押當鋪思想不可能支持未來30年世界發展對金融的需求。

中國國家副主席王岐山在這場峰會視訊致詞中說，堅持金融服務於實體經濟，必須防範、化解金融風險。

馬雲則在演說中提到，中國不是金融系統性風險，因為中國金融沒有系統，「中國的金融和其他剛成長起來的發展中國家一樣，在金融業我們是青春少年，還沒有成熟的生態系統」。

馬雲一番話被視作公然挑戰官方威信。中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局等單位在2020年11月2日約談螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明；螞蟻集團原有上市計畫也被喊卡。

螞蟻集團本來預定2020年11月5日在滬、港上市，兩地上市總融資額達人民幣2300億元，為史上最大規模IPO案，卻在上市前兩天、11月3日急喊卡。上海證券交易所公告，重大事項導致公司不符合發行上市條件或訊息披露要求。

分析指出，馬雲對於政策的抨擊踩到了紅線。BBC亞洲商務記者瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）形容，馬雲等集團大佬忘了他們的企業仍在中國，在政府感到這個金融帝國有些「失控」時，會跳出來提醒「誰真正說話算數」。

馬雲經過這場風波後幾乎消失在公眾視野，去年5月杭州市國安局公布消息指出，一家科技公司硬體研發部門總監「馬某某」被拘捕，立刻引發外界聯想，後才由第三人澄清當事人非馬雲。

馬雲維持少數的公開露面，其中一次為去年12月30日，馬雲公益基金會發布訊息指出，馬雲透過視訊連線參加大陸年度鄉村教師得獎人見面會，馬雲說，臘八之約從不缺席，「希望盡快能和大家線下見面」。

馬雲過去2年多曾被發現在西班牙、荷蘭等地現身。金融時報去年11月29日揭露，馬雲和家人已經在日本東京生活近6個月，保持低調，定期前往美國、以色列。馬雲在去年12月7日卸任浙商總會會長，轉任顧問。

紐約時報7日報導，目前尚不清楚馬雲退出螞蟻集團會如何影響IPO計畫，控制權的變更等於更多等待期，以香港證券交易所來說，必須等待1年。

報導提到，經歷科技巨頭監管和清零政策結束後，中共二把手李強在去年12月經濟會議上敦促「大力發展數字經濟」，以提高全球競爭力，這或許可視為另一個訊號。（編輯：吳柏緯）1120108