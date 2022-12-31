時隔近一年 馬雲藉視訊露面

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（中央社台北31日電）時隔近一年，阿里巴巴創辦人馬雲再藉視訊公開露面。「馬雲公益基金會」30日發布訊息指馬雲在農曆臘八節「全程連線參加」與鄉村教師得獎人的見面會，並說「希望盡快能和大家線下見面」。

據「馬雲公益基金會」30日在微博發布的照片與發文，該基金會發起的「鄉村教師計畫」如期舉行，馬雲身穿白色立領的襯衫，面露笑容在一台蘋果電腦前雙手比了愛心的動作。

發文稱，「今天，馬老師全程連線參加，他跟老師說，臘八之約他從不缺席，希望盡快能和大家線下見面。」

據陸媒第一財經，馬雲上一次公開露面是今年1月20日，同樣是農曆臘八，他透過視訊連線形式與100名鄉村教師線上見面。馬雲當時表示，「等疫情過去了，我們再見面。」

英國金融時報稍早曾報導，在中國政府打壓科技行業下，馬雲已在日本東京生活近6個月，期間一直保持低調，並定期前往美國和以色列。

報導並說，從兩年前馬雲批評中國監管機構，指國有銀行「當鋪思維」並呼籲新參與者大膽向抵押品貧乏的民眾提供信貸後，馬雲從公眾視野中消失了一段時間。

他創立的螞蟻金服和阿里巴巴都面臨一系列監管，去年中國監管機構取消了螞蟻金服370億美元（約新台幣1.14兆元）的首次公開發行（IPO），並對阿里巴巴祭出創紀錄的28億元罰款。

除了日本，過去兩年，馬雲也曾被目擊出現在荷蘭、西班牙等地。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1111231