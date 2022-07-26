螞蟻集團高層全退出阿里巴巴合夥人 進一步分家

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（中央社記者沈朋達台北26日電）據阿里巴巴今天發布的年報顯示，其旗下螞蟻集團9名高層已全數退任阿里巴巴合夥人。螞蟻遭中國官方監管多時，據稱此舉是為完善公司治理，強化與阿里巴巴的隔離。

綜合香港經濟日報和星島日報報導，阿里巴巴今天在香港聯合交易所公布2022財年年報顯示，螞蟻集團董事長兼行政總裁井賢棟等9名高層已經全數退任阿里巴巴合夥人，令合夥人數目由去年的38人下降到29人。

井賢棟去年9月已經退出阿里巴巴董事會，這次隨他一同退任的螞蟻高層為：倪行軍、彭翼捷、邵文瀾、邵曉鋒、孫利軍、吳敏芝、曾松柏，和趙穎。

年報表示，公司5月31日修訂「合夥協議」，合夥人應由「阿里巴巴集團人士」擔任，阿里集團的「關聯方人士」不再擔任。

陸媒新浪科技引述知情人士表示，這是螞蟻集團持續完善公司治理的又一舉措。

報導指出，自螞蟻被整改開始，提升公司治理和董事會獨立性一直是關鍵詞。近期螞蟻持續強化董事會作用，擴大董事履職範圍，引入更多外部獨立董事。目前螞蟻董事會已有4名獨董，比例提升至50%，來自阿里的非執行董事則由3人降為2人。

報導引述消息稱表示，螞蟻高層不再擔任阿里巴巴合夥人，進一步強化兩者的隔離，公司治理架構也會更清晰透明，確保董事會和管理層的獨立決策。

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螞蟻集團2020年10月底宣布要在上海和香港兩地同時首次公開上市（IPO），在母公司阿里巴巴創辦人馬雲一席批評中國金融監管的演說後，這項號稱史上最大的IPO計畫被當局暫緩，隨後螞蟻迎來一連串的整改，阿里巴巴也被立案調查壟斷行為並遭重罰。

阿里巴巴今天也公告，申請在香港聯合交易所主板主要上市，流程預期於今年底前完成。流程完成後，阿里巴巴將在香港聯交所和紐約證交所雙重主要上市。（編輯：周慧盈）1110726