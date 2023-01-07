放棄螞蟻控制權之際 馬雲被拍到在曼谷看泰拳

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（中央社台北7日電）螞蟻集團今天公布股東架構重組，顯示阿里巴巴創辦人馬雲放棄了螞蟻的控制權之際，外媒報導，馬雲5日在泰國曼谷觀看泰拳比賽，並拍到他舉起拳頭與拳擊手對打的模樣。

據新加坡英文報章海峽時報6日報導，馬雲5日被目睹在泰國曼谷拉加丹納泰拳館（Rajadamnern Stadium）觀看泰拳比賽。

報導指，馬雲當時在體育場的貴賓區，還被拍到舉起拳頭對著泰拳拳王播求（Buakaw Banchamek）的模樣。

陸媒今天報導，螞蟻科技集團股份有限公司於官網發布有關完善公司治理及股東上層結構調整的消息，顯示馬雲放棄了螞蟻的控制權。

螞蟻集團2020年10月底宣布於上海和香港兩地同時首次公開上市（IPO），但母公司阿里巴巴創辦人因馬雲批評中國金融監管，這項號稱史上最大的IPO計畫被當局暫緩。

隨後螞蟻遭遇一連串整改，阿里巴巴也被立案調查壟斷行為並施予重罰。

馬雲過去一年從公眾的視線消失，金融時報去年11月報導，馬雲已經在日本東京生活了近6個月，期間一直保持低調，並定期前往美國和以色列。

「馬雲公益基金會」去年12月30日在微博發布照片與貼文，指該基金會發起的「鄉村教師計畫」如期舉行，馬雲身穿白色立領的襯衫，面露笑容在一台蘋果電腦前雙手比了愛心的動作，並說「希望盡快能和大家線下見面」。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1120107