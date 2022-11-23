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中國監管螞蟻集團已近尾聲 傳研議開罰312億元

2022/11/23 12:52（11/23 13:22 更新）
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中國對螞蟻科技集團的整改可望結束。路透社報導，中國官方傾向祭出至少10億美元（約新台幣312億元）的罰款。（圖取自螞蟻科技網頁antgroup.com）
中國對螞蟻科技集團的整改可望結束。路透社報導，中國官方傾向祭出至少10億美元（約新台幣312億元）的罰款。（圖取自螞蟻科技網頁antgroup.com）
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（中央社台北23日電）長達2年各式監管後，螞蟻科技集團的整改可望結束。路透社報導，中國官方傾向祭出至少10億美元（約新台幣312億元）的罰款為這起事件畫上句號。最快將於明年第2季正式宣布裁罰的內容。

路透社22日報導引述多名知情人士報導，過去幾個月以來，中國監管部門持續和螞蟻科技集團就罰款進行非正式磋商，並且針對重組進度與整改方式做更多討論。

報導提及，官方準備對螞蟻科技集團處以超過10億美元的罰款，為超過2年的監管畫上句點。其中一位知情人士表示，裁罰的名目可能會聚焦在「涉嫌資本無序擴張」違規行為，以及後續衍生的財務風險。

具體的裁罰金額預計最快在明年第2季公布。

據報導，選擇這個時間點是為了等待中國國務院與部分有關部門的領導層人事「塵埃落定」。中國明年3月將舉行全國兩會（人大、政協會議） ，其中已經64歲的中國人民銀行行長易綱可能會卸任。

監管可望進入尾聲的這項消息也顯示，螞蟻科技集團期待已久的金融控股公司申請有望通過。而被叫停的上市計畫也有機會在不久的將來重啟。

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據路透社此前的報導指出，中國人民銀行已於6月時接受了螞蟻科技集團提出的相關申請，並基本完成了對其信用評估合資企業牌照的審批工作，這個舉措被視為螞蟻集團整改的關鍵一步。

2020年11月初，阿里巴巴集團旗下螞蟻科技集團原本要首次公開發行（IPO），卻在上路前夕被當局喊卡，隨後展開一連串的約談、調查，螞蟻並持續提出各項整改方案，至今超過2年。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1111123

#螞蟻科技集團
#路透社
#中國
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