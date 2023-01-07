螞蟻集團切割阿里巴巴 馬雲不再是實際控制人

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中國螞蟻科技集團股份有限公司發聲明，管理層不再是阿里巴巴合夥人。中國媒體分析，此舉意味著螞蟻與阿里巴巴切割，而馬雲（前）不再是實際控制人。（中新社）

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（中央社台北7日電）中國螞蟻科技集團股份有限公司發表聲明，螞蟻集團管理層不再是阿里巴巴合夥人，以提升公司治理的透明度和有效性。中國媒體分析，此舉意味著螞蟻與阿里巴巴切割，而馬雲不再是實際控制人。

陸媒「紅星新聞」今天報導，螞蟻科技集團股份有限公司於官網發布「關於持續完善公司治理的公告」。

公告稱，自2021年以來，螞蟻集團持續提升公司管理，目前董事會8名董事中包含4名獨立董事，下設6個專門委員會，在此基礎上，螞蟻集團計劃繼續設立第5名獨立董事，以落實董事會中獨立董事過半。

與此同時，螞蟻集團管理層不再擔任阿里巴巴合夥人，以提升公司治理的透明度和有效性，強化與股東阿里巴巴集團的隔離。

螞蟻集團在公告又稱，今天收到股東提交的「關於股東上層結構調整的告知函」。在股東構架調整前，馬雲與螞蟻集團高層如井賢棟、胡曉明及蔣芳分別持有杭州雲鉑投資諮詢有限公司34%、22%、22%及22%的股權。

根據公司現行章程及「一致行動協議」，馬雲能夠實際支配雲鉑投資股東會、行使螞蟻集團股東權利相關事項的表決結果，並間接控制螞蟻集團53.46%股份的表決權。

也就是說，螞蟻集團這回宣布調整董事會結構前，馬雲是螞蟻集團實際控制人。

報導指出，7日經各方分別簽署相關協議並敲定，馬雲、井賢棟、胡曉明及蔣芳終止在雲鉑投資層面的一致行動關係；井賢棟、邵曉鋒、倪行軍、趙穎、吳敏芝將藉由股權轉讓分別持有雲鉑投資20%的股權。

螞蟻集團稱，調整結束後，再也沒有任何直接或間接股東可單一或共同控制螞蟻集團。

螞蟻被中國官方監管多時，阿里巴巴去年9月間已發布年報稱，旗下螞蟻集團9名高層包括井賢棟等已全數退出阿里巴巴合夥人。

螞蟻集團2020年10月底宣布於上海和香港兩地同時首次公開上市（IPO），但母公司阿里巴巴創辦人因馬雲批評中國金融監管，這項號稱史上最大的IPO計畫被當局暫緩。

隨後螞蟻遭遇一連串整改，阿里巴巴也被立案調查壟斷行為並施予重罰。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1120107