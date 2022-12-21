中國山寨iPhone零配件竄全台 警教如何自保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣通訊行老闆涉嫌與中國電子商合作，進口iPhone與三星手機電池、耳機等仿冒品再批發到全台，粗估已賣數萬件。圖為警方查扣iPhone背殼仿冒品。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年12月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北21日電）台灣通訊行老闆涉嫌與中國電子商合作，進口iPhone與三星手機電池、耳機等仿冒品再批發到全台，粗估已賣數萬件。警方提醒，只要看到價格比原廠低很多，就有很大機率是仿冒品。

警方調查，中國某電子商架設網站販售蘋果（Apple）iPhone與三星（Samsung）手機電池、背蓋、耳機、充電線及螢幕總成等仿冒零配件，並由在台灣經營通訊行的洪姓與黃姓男子配合下單，進貨到倉庫存放，再批發銷往全台通訊行與維修店。

保安警察第二總隊刑事警察大隊獲報後深入追查，並報請台北地方檢察署指揮偵辦，經3個多月蒐證與跟監，11月3日到台北光華商場及彰化、台中等各倉庫地點搜索，逮獲洪男與黃男，並查扣超過4400件仿冒iPhone、三星手機零配件及相關證物，侵權市值約新台幣120萬元。

檢警追查，洪男在光華商場經營一間通訊行，黃男則在彰化與台中各有一間通訊行，他們與中國電子商合作至少已2年，粗估已賣出數萬件仿冒品，2人涉嫌違反商標法移送檢方偵辦。

至於消費者選購產品時該如何自保，警方表示，仿冒品材質較粗糙，製造工藝、印刷字體與原廠標準也不符合；且如果價格與原廠售價差很多，有很大機率都是仿冒品，建議消費者不要為貪小便宜而吃虧。

警方也建議維修時要找官方授權店家，因為坊間維修店無法保證零件來源，品質相對沒保障，且如果在坊間維修價格比原廠低很多，也有很大可能是買到仿冒零配件。

警方舉例，本案不肖業者賣iPhone充電線仿品約300元，但真品價格約落在390元至690元；iPhone耳機仿品約1000多元，真品約2000至4000元不等；三星充電頭仿品約300元，真品約300至900元。

警方表示，本案中iPhone背蓋仿品約1450元，iPhone電池仿品約200至400元，三星電池仿品約130至200元，不過原廠官方公司都沒有單獨販售這些商品，如果參考官方維修價格，仿冒品售價比官方維修價低5至10倍。

警方也呼籲全國手機維修及零配件販售業者，須隨時確認販售的零配件品牌經合法授權，否則可預防性下架，以免觸法。（編輯：李錫璋）1111221

警方11月3日到台北光華商場及彰化、台中等各倉庫地點搜索，查扣超過4400件仿冒iPhone、三星手機零配件及相關證物。圖為警方查扣iPhone充電頭與無線耳機仿冒品。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年12月21日