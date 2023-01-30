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TikTok執行長周受資3月赴美國會作證 共和黨關切安全隱私

2023/1/30 21:51（1/30 22:10 更新）
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TikTok被控與中國分享美國用戶數據，美國3月將舉行聽證會討論其安全及隱私問題。（圖取自Pixabay圖庫）
TikTok被控與中國分享美國用戶數據，美國3月將舉行聽證會討論其安全及隱私問題。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國媒體報導，短影音分享平台TikTok執行長周受資已同意，將於3月赴美國國會作證，預計共和黨議員將透過這場聽證會，強調關於TikTok的安全及隱私擔憂。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）獨家報導，一名美國國會委員會發言人表示，周受資已同意於3月23日赴眾議院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）作證。

據報導，這將是TikTok執行長首度在美國國會小組委員會作證，共和黨眾議員正對這款中國人擁有的影音分享平台加強審查。

TikTok執行長周受資已同意3月赴美國國會作證。（圖取自小米網頁mi.com）
TikTok執行長周受資已同意3月赴美國國會作證。（圖取自小米網頁mi.com）

周受資曾就讀美國哈佛大學，曾在Meta Platforms Inc.旗下社群媒體臉書實習。上述發言人指稱，周受資同意作證乃出於自願，他將是聽證會上唯一證人。

據報導，這場聽證會將提供美國國會議員一個機會，探討關於TikTok一連串日益增長的擔憂，最近在眾院取得略過半數席次的共和黨人特別關切這個議題。

上述擔憂包括TikTok被控與中國分享美國用戶數據，並且可能被用於宣傳，或是用於操縱美國用戶。

美國眾院能源暨商業委員會主席、共和黨籍華盛頓州聯邦眾議員羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）指出：「TikTok蓄意讓中國共產黨得以取得美國用戶資料。」

羅傑斯提及：「美國人有權知道，這些行為對他們的隱私及數據安全造成什麼衝擊，以及TikTok採取何種行動，保護我們的孩子免於線上及線下傷害。」（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1120130

#TikTok
#美國
#周受資
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