TikTok存國安疑慮 新澤西、俄亥俄州加入禁用行列

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美國新澤西州和俄亥俄州9日表示，將禁止在州政府擁有和管理的設備上使用TikTok。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國新澤西州和俄亥俄州今天表示，將加入其他州的行列，禁止在州政府擁有和管理的設備上使用人氣短影音應用程式TikTok。

路透社報導，民主黨籍新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）說，除了禁止州政府設備使用TikTok外，還禁用來自華為、海康威視、騰訊、中興通訊和卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）等十多家供應商的產品和服務。

「國會山莊報」（The Hill）報導，墨菲在聲明中說：「加強網路安全對於保護本州的整體安全和福祉至關重要。我們今天實施的主動和預防措施將確保新澤西州政府管理的資訊資產機密性、完整性和安全性。」

聲明指出：「對於中國政府可能要求字節跳動提供用戶資料，存在國家安全疑慮。」TikTok為中國北京字節跳動科技有限公司所有。

「分析各種版本TikTok後發現，（TikTok）會收集用戶點擊情況、每隔數秒就進行螢幕截圖、從手機剪貼簿取得資料、收集設備的媒體存取控制（MAC）位址等其他用戶資訊。」

共和黨籍俄亥俄州州長狄懷恩（Mike DeWine）也在他擔任州長第2個任期的第1天發布行政命令，禁止在政府設備上使用TikTok。

美國國會兩黨去年12月通過規模達1.7兆美元的年度開支法案，為聯邦政府提供資金直到2023年9月，條文包括禁止聯邦雇員在政府設備上使用TikTok。在此之前，已有多州政府禁止員工在州政府所有裝置上使用TikTok。

TikTok光是在美國就有超過8500萬用戶，全國各地使用情況很普遍，尤其受到20歲以下年輕人歡迎。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1120110