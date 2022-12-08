國安風險成隱患 TikTok與華府安全協議陷僵局

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）知情人士透露，拜登政府與TikTok之間的潛在交易原本預計今年底達成，如今卻遭遇諸多延誤，因為外界對美國官員稱這款中國短影音應用程式恐帶來國安問題益發感到憂心。

「華爾街日報」引述知情人士的消息說，一連串的擔憂導致審查幾經拖延，其中包括TikTok可能如何與他人共享其用於確定向用戶推薦哪些影音的演算法資訊，以及美國政府對TikTok的信任程度等。部分人士說，美國官員尚未對TikTok提出更多要求來解決最近的問題，這讓雙方達成協議的前景變得不明朗。

TikTok的一名女發言人說，他們期待「及時完成與美國政府的協議，而我們已經開始認真執行其中大部份內容，如此就能平息這些擔憂」。她說，美國政府還沒有向TikTok提出任何懸而未決的問題。

根據報導，拜登政府官員和即將就任的聯邦眾議院共和黨籍議員紛紛加強對TikTok的措辭，延遲審查正為TikTok和其母公司北京字節跳動帶來政治風險。根據披露報告，字節跳動在過去兩年內斥資約900萬美元在華府進行遊說。

知情人士透露，TikTok今年夏天與美國政府達成一項暫時性協議，但包括司法部在內的美國高階官員都認為這項協議並不充分。

熟知內情的消息人士說，一些政府官員試圖在某些方面使TikTok安全協議變得更加嚴格，以回應他們對TikTok獲取消費者資訊和其可能藉此發揮影響力益發感到關切。與此同時，共和黨人已開始推動完全禁止這款應用程式。

這名發言人表示，TikTok不會蒐集應用程式之外的用戶搜尋和瀏覽歷史記錄，但公司確實會在應用程式內蒐集資訊以使其正常運行，例如確保用戶返回搜索結果時，不會獲得相同的內容。

前總統川普曾試圖封殺TikTok，除非字節跳動願將其所有權出售給美國企業。美國總統拜登上任後撤銷了這些命令，稱在法律挑戰成功之後，這些命令無法執行。

拜登隨後承諾將制定一項計畫，來解決TikTok和其它來自敵對國家的應用程式所構成的安全風險。TikTok和拜登政府之間可望達成的協議，正是這項廣泛計畫的一環。知情人士表示，對那些來自潛在敵對國家的應用程式，政府可能很快就會發布更為普遍的限制規則。

司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）最近說，不應該信任那些與中共情報機構有關的中國企業「會安全地處理我們敏感的個資和通訊」。

最近，高階政府官員對與TikTok有關的安全問題表示強烈關注。

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）2日表示，FBI「確實對這個應用程式有國家安全方面的擔憂」。他舉例說，中國政府可能利用它來蒐集美國用戶的資訊，或操縱其推薦演算法來進行宣傳或更廣泛影響用戶的活動。

此外，拜登政府與TikTok達成的任何協議都可能需要獲得北京的批准，中國不希望美國企業取得TikTok的秘密演算法和其它使這款應用程式如此受歡迎的智慧財產權。消息人士說，在談判進行期間，字節跳動高層尚未就與美國的潛在協議諮詢北京當局。

美國聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）在推特（Twitter）推文說，台灣基於國安考量，禁止公部門的資通設備及所屬場域下載TikTok等中製軟體，「我讚賞中華民國夥伴有這種聰明而堅定的領導層，包括數位發展部」。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1111208