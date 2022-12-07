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美國馬里蘭州跟進 禁州政府設備安裝TikTok

2022/12/7 15:19（12/7 16:13 更新）
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美國馬里蘭州州長霍根6日發布緊急指令，禁止州政府設備與網絡使用中國短影音分享應用程式TikTok。（圖取自Pixabay圖庫）
美國馬里蘭州州長霍根6日發布緊急指令，禁止州政府設備與網絡使用中國短影音分享應用程式TikTok。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）今天發布緊急指令，禁止州政府設備與網絡使用中國短影音分享應用程式TikTok，是最新一位抵制TikTok的共和黨人士。

路透社報導，南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）上週簽署行政命令，禁止州政府職員與承包商在州政府設備安裝或使用TikTok；南卡羅來納州州長麥馬斯特（Henry McMaster）昨天也要求一個州立機關禁止在州政府手機與電腦上使用TikTok。

馬里蘭州州長的禁令涵蓋多個受中國與俄羅斯影響的產品與平台，說這些產品與平台對「馬里蘭州構成無法接受的網路安全風險」。

馬里蘭州行政機關必須自州內網路中移除這些產品，也不可以連上這些產品。

TikTok表示，促使馬里蘭州頒布這項禁令的各項關切，大多出自錯誤訊息。

TikTok今天表示：「許多使用TikTok建立社群並與選民聯繫的州立機關、辦公室與大學院校，如今不再能連上我們的平台，讓我們十分遺憾。」

霍根的指示也適用於華為技術有限公司、中興通訊、騰訊控股的WeChat、QQ、QQ錢包、阿里巴巴產品，以及俄羅斯的卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）。

美國聯邦傳播委員會（FCC）共和黨籍委員卡爾（Brendan Carr）讚揚霍根發布這項緊急指示，稱這將「保障馬里蘭州免受惡意外國行為者構成的風險」。

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）上月對TikTok提出國家安全顧慮，他警告，中國政府可能利用這個軟體來影響用戶或控制他們設備。

瑞伊又說，北京當局也可能利用中國網路科技巨擘字節跳動（ByteDance）旗下的TikTok來「控制數百萬台設備的軟體」，讓中國有機會對這些設備造成「技術上的損害」。

美國外來投資審查委員會（Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS）因憂心美國用戶個資將被傳到北京，而於2020年下令字節跳動分拆TikTok業務。

CFIUS與TikTok多個月來一直嘗試達成國安協議，以保護TikTok超過1億名美國使用者的個資，但消息人士說，看來不太可能可在明年1月前達成協議。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1111207

#TikTok
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