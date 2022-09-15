更多編輯台推薦新聞：
新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂
產經

新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素
生活

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台電強化電網韌性計畫出爐 10年投入5645億
首頁 / 國際

TikTok新聞搜尋提供用戶錯假訊息 研究報告指構成重大威脅

2022/9/15 12:55（9/15 13:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新聞守門人14日公布報告指出，TikTok正向用戶提供錯誤的新聞搜尋結果。（圖取自Unsplash圖庫）
新聞守門人14日公布報告指出，TikTok正向用戶提供錯誤的新聞搜尋結果。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山14日綜合外電報導）媒體監管機構新聞守門人（NewsGuard）今天公布報告指出，TikTok正向用戶提供錯誤的新聞搜尋結果，遍及政治、氣候變遷、COVID-19、烏克蘭戰爭等議題。

法新社報導，根據新聞守門人公布的研究報告，TikTok上有毒和虛假的陳述構成「重大威脅」，TikTok漸漸成為年輕族群上網搜尋訊息的場域。

新聞守門人自述為「新聞科技工具」，替網站和線上資訊的可信度評分。

新聞守門人在調查結果中表示：「即使TikTok的搜尋結果幾乎沒有錯誤資訊，但搜尋出的結果經常比谷歌（Google）更偏激。」

報告顯示，新聞守門人9月間在TikTok搜尋27個新聞主題，並分析前20個結果，發現19.5%影片含有錯誤或誤導的陳述。

TikTok搜索Bucha fake，會得到錯誤或誤導資訊。（圖取自新聞守門人網頁newsguardtech.com）
TikTok搜索Bucha fake，會得到錯誤或誤導資訊。（圖取自新聞守門人網頁newsguardtech.com）

研究人員表示，他們比較TikTok和Google在搜尋校園槍擊、墮胎、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、美國選舉、俄羅斯在烏克蘭的戰爭等新聞訊息的結果，發現錯誤或誤導的陳述包括匿名者Q（QAnon）宣揚的陰謀論，以及治療瘧疾、狼瘡藥物「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）的居家配方。

TikTok認為，這份分析報告使用的方法有缺陷，已把打擊錯誤訊息列為優先要務。

TikTok發言人面對法新社記者詢問時表示：「我們的社群指引清楚說明，我們不允許有害的錯誤訊息，其中包括醫療的錯誤訊息，我們會將它從平台移除。」

他並指出：「我們與可信的來源合作，以提升與公共衛生相關主題的權威性，同時與獨立事實查核者合作，幫助我們評估內容的準確性。」（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1110915

延伸閱讀
中國軍演之際網路充斥虛假訊息 專家籲慎思明辨俄羅斯認知作戰攻烏克蘭 散布假訊息洗腦國民專家：俄烏戰爭助攻 TikTok登上假消息來源龍頭
TikTok
研究：TikTok內建瀏覽器 監控用戶輸入信用卡號憂TikTok與中國關係密切 英國國會關閉官方帳號
烏克蘭戰爭
委內瑞拉總統：準備好供應全球石油市場與蒲亭通話後 聯合國秘書長：目前和平希望渺茫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族