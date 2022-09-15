TikTok新聞搜尋提供用戶錯假訊息 研究報告指構成重大威脅

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（中央社舊金山14日綜合外電報導）媒體監管機構新聞守門人（NewsGuard）今天公布報告指出，TikTok正向用戶提供錯誤的新聞搜尋結果，遍及政治、氣候變遷、COVID-19、烏克蘭戰爭等議題。

法新社報導，根據新聞守門人公布的研究報告，TikTok上有毒和虛假的陳述構成「重大威脅」，TikTok漸漸成為年輕族群上網搜尋訊息的場域。

新聞守門人自述為「新聞科技工具」，替網站和線上資訊的可信度評分。

新聞守門人在調查結果中表示：「即使TikTok的搜尋結果幾乎沒有錯誤資訊，但搜尋出的結果經常比谷歌（Google）更偏激。」

報告顯示，新聞守門人9月間在TikTok搜尋27個新聞主題，並分析前20個結果，發現19.5%影片含有錯誤或誤導的陳述。

TikTok搜索Bucha fake，會得到錯誤或誤導資訊。（圖取自新聞守門人網頁newsguardtech.com）

研究人員表示，他們比較TikTok和Google在搜尋校園槍擊、墮胎、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、美國選舉、俄羅斯在烏克蘭的戰爭等新聞訊息的結果，發現錯誤或誤導的陳述包括匿名者Q（QAnon）宣揚的陰謀論，以及治療瘧疾、狼瘡藥物「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）的居家配方。

TikTok認為，這份分析報告使用的方法有缺陷，已把打擊錯誤訊息列為優先要務。

TikTok發言人面對法新社記者詢問時表示：「我們的社群指引清楚說明，我們不允許有害的錯誤訊息，其中包括醫療的錯誤訊息，我們會將它從平台移除。」

他並指出：「我們與可信的來源合作，以提升與公共衛生相關主題的權威性，同時與獨立事實查核者合作，幫助我們評估內容的準確性。」（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1110915