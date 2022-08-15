中國軍演之際網路充斥虛假訊息 專家籲慎思明辨

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美國眾議院議長裴洛西月初訪台後，中國連日軍演，台灣的網路假消息也激增，其中多數假消息旨在破壞台灣士氣並宣傳北京論述。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社台北15日綜合外電報導）美國眾議院議長裴洛西月初訪台後，中國連日軍演，台灣的網路假消息也激增，其中多數假消息旨在破壞台灣士氣並宣傳北京論述。事實查核中心專家呼籲民眾慎思明辦，勿墜陷阱。

法新社報導，自裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，共軍連日派遣戰艦和戰機在台灣周邊進行演習，並曾發射飛彈，引發全球高度關注。與此同時，社群媒體充斥親中貼文，其中包括有關裴洛西本人和台灣政府官員的假消息與誤導性言論。

許多貼文分享過往的軍演情況，並聲稱這是中國當前軍演的真實畫面。

隨著台海緊張局勢升至多年來的最高點，事實查核人員晝夜不停工作，彷彿在進行「打地鼠遊戲」。

事實查核機構MyGoPen「麥擱騙」總編審葉子揚表示，他的團隊觀察到，大部分假消息都意在反美，並宣揚台灣應向中國「投降」的想法。

葉子揚證實，「除現實世界的軍演外，中國也在網路世界發動攻勢——包括網攻和假消息」。

●仇女情結

由於裴洛西長期批評北京人權紀錄，也是數十年來訪台的最高層級美國民選政要，她的訪台之旅引來中方極大關注。

在社群媒體上，一些中國用戶發表了惡毒人身攻擊，許多人表現出仇女傾向，例如稱裴洛西為「精神錯亂的巫婆」，並質疑她為何可以避開台灣嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）隔離措施。

被問及訪台引發的反應時，裴洛西也直接談到性別批評。她說：「我認為他們大驚小怪，是因為我是議長。我不確定那是原因還是藉口。因為那些男人來的時候他們默不作聲。」

●開放網路

法新社分析，台灣的媒體與網路環境遠較專制中國更加開放、自由，這意味錯誤訊息通常很容易在主要社群媒體和當地網路論壇（如PTT）傳播。

台灣國防官員表示，近幾週裡他們發現約270條線上「假消息」。

警方近日逮捕一名女子，她被控在即時通訊應用程式LINE上轉傳假消息，稱中共官媒央視宣布，「有關部門決定撤離在台的大陸同胞」。

還有貼文虛構中國官方通訊社新華社消息宣稱，北京將於「8月15日恢復行使對台主權」。這條消息在TikTok上被瀏覽逾35萬6000次，同時也在臉書（Facebook）廣泛流傳。

另外還有一段影片造假聲稱金門已同意移交中國統治。在短短2天內，這則影片在YouTube上的點擊次數就突破8萬次。

●塑造輿論

台灣事實查核中心總編審陳慧敏表示，中文假消息的傳播極為迅速且廣泛，僅靠事實查核人員不可能完全阻止。

她說：「（事實查核人員）通常會將誤導性聲明和官方澄清並陳列出，但在此之前，假消息已經達到塑造輿論的目的。」

自2018年以來，台灣成立了數個中文事實查核組織，其中多數是非營利組織，旨在應對數量日益增加、企圖破壞台灣民主的假消息。

MyGoPen、台灣事實查核中心與台灣數個類似組織已自2019年開始與臉書母公司Meta合作，在台灣推動數位素養教育，並打擊假消息。

陳慧敏呼籲，台灣人必須對他們在網路上看到的東西進行批判性思考，而非完全依賴事實查核人員。

她說：「（對我們來說）揭穿這種假消息並非難事，但重點是要讓大眾理性拒絕相信這種消息，並避免落入陷阱。」（譯者：施施/核稿：林治平）1110815