認知作戰滲透 陳明通：中共培植台灣網紅實施統戰

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國安局長陳明通16日表示，確實有中共培植台灣網紅對台實施統戰的現象。圖為中國社交App抖音。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者游凱翔台北16日電）國安局長陳明通今天指出，確實有中共培植台灣網紅對台實施統戰的現象發生，相關部門會處理，這就是中共操作的認知作戰，包括日前俄烏戰爭爆發時，有網紅聲稱中國派機撤離台灣民眾，都是謠言。

國家安全局、外交部赴立法院外交及國防委員會專案報告「印太最新情勢發展與未來動向」，並備質詢。國安局長陳明通、外交部政務次長田中光等人列席。

媒體報導，中共培訓台灣網紅對台統戰，也透過中國社交App「小紅書」、「抖音（Tik Tok）」影響台灣青少年認知。

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陳明通會前接受訪問表示，確實有這些現象發生，會有相關主管部門處理，且國安局一定掌握。他舉例，先前台灣自烏克蘭撤僑時，中共培植的網紅，人在深圳卻聲稱中共要派飛機撤離台灣民眾，企圖炮製「關西機場事件」，但國安局24小時內就對外揭露此為認知作戰。

至於類似的狀況是否還有很多，陳明通表示，不便透露，但會盡一切職責去掌握。另外，有關共軍近期頻頻在台海周邊演訓，他指出，都有密切關注，相關單位也都會處理。（編輯：郭無患）1110516