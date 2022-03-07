中國藉撤離旅烏僑民對台灣打認知戰 卻適得其反

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（中央社台北7日電）俄烏戰火正熾，各國紛紛撤僑，中國當局卻藉此宣傳持台胞證也可以辦撤僑登記，甚至人在中國的台灣網紅幫腔打認知戰；但這番大外宣台灣人不買單還被中國網民痛斥，十足適得其反踢到鐵板。

總部位於美國華盛頓的英文線上時事雜誌「外交家」（The Diplomat）6日報導，由於俄羅斯入侵烏克蘭，中國政府展開撤僑行動，同時協助香港與澳門的公民撤離。不出所料，持有特定證明如台胞證的台灣民眾，也符合撤僑登記資格，中國官方藉此凸顯對於台灣主權的宣稱。

對於中國方面指稱，撤僑計畫包括台灣公民在內，台灣政府立即駁斥；不過人在中國的台灣網紅林惟綱發布一則影音，盛讚中國政府在戰火肆虐期間的因應作為，並以激動的口吻，描述台灣與中國的關係，聲稱「即便你（台灣）不聽話，但也還是我們（中國）的孩子」，把台灣描繪成調皮的孩童，而中國是寬容的家長。

林惟綱對著鏡頭的現身說法在兩岸社群媒體廣傳，甚至登上中國官媒，不過北京方面並未在這回的宣傳閃電戰中取得勝利；相反地，許多痛斥中國當局撤離烏克蘭僑民慢半拍的鄉民網友，對於林惟綱的誇張敘事相當反感。

為何中國操弄的這番大外宣踢到鐵板？外交家雜誌分析指出，首先，相較於其他國家包括台灣在內，事實上中國的撤僑計畫緩不濟急又拖拖拉拉，因此無法理直氣壯地宣稱優於他國。

中國政府藉著撤僑意圖大張旗鼓宣傳的重點，就是要凸顯比其他國家的因應更迅速，所以中國民眾根本不相信當局針對烏克蘭撤僑的大外宣。

事實上，根據「日經亞洲」（Nikkei Asia）1日發布的評論文章，估計烏克蘭當地約有6000名中國僑民，但是直到俄烏戰爭2月24日開打後的隔天，中國才宣布撤僑班機的計畫。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，當地一名沈姓留學生指出，25日收到撤僑登記通知後，彷彿「打了一針安心劑」卻遲無下落，直到3月初，使館人員才告知當地情況複雜來不了，建議自行撤離，但此時單靠學生自己已無能為力。

她在報導中表示，「我們相信祖國，相信大使館，但大使館的做法讓我們無法自救」，大使館的行為讓當地的留學生丟失了最佳自救時間，「就算來不了，也請告訴我們安全撤離的路線在哪」。

不僅倉皇撤離惹民怨，還有滯留當地的中國公民稱，撤僑班機的機票約人民幣1.8萬元（約新台幣8萬元），並非所有人都能負擔。

此外，這回台灣政府旋即澄清，中國還沒發布撤僑計畫前，台灣外交部已順利圓滿撤離許多打算離開烏克蘭的僑民，瓦解中國方面聲稱北京當局最有效率的宣傳攻勢。

再者，過往台灣曾多次經歷中國所發動的認知作戰，政府部門已充分了解該如何導正浮現於網路的假消息，當然這並非意味台灣民眾再也不用擔憂中國的大外宣，反而是提醒民主國家，面對外國散播假消息的行動，提高警覺的重要性，經由政府與公民社會的共同努力，可以降低假訊息造成的傷害。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110307