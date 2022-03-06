俄烏戰事讓中國網友對立 言論控管痕跡處處

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（中央社記者張淑伶上海6日電）中國社群媒體上，網友因對俄烏戰事的不同看法關係撕裂，只是在網管下，這兩種意見的聲勢差很大。主流言論倒向俄羅斯，本地民眾認為，這是反美情緒以及官方引導輿論的結果。

自俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭以來，美國駐中國大使館官方微博每一則貼文下，都有數百則到上千則留言，其中有許多攻擊美國和北約的言論。他們要不認為，烏克蘭被攻擊是美國「害」的，要不就是把美國過去攻擊伊拉克等拿出來回顧。這些留言中不乏錯誤或過度簡化的資訊，網友似乎不介意，重點是宣洩對美國的不滿。

俄烏戰事是中國民間熱門話題，地鐵上、餐館裡都可以聽到相關討論。近日網上出現一段影片，上海復興公園裡，兩名退休老人為各自支持的俄羅斯和烏克蘭動手打架，驚動警察介入。

一名民眾在向記者分享有關俄烏戰事的觀點時，其86歲的母親也發來訊息，指責美國因為賣武器「發戰爭財」。

幾名上海民眾告訴中央社記者，在俄烏戰事中，身邊支持俄羅斯的意見確實占多數，且「人云亦云的多」；支持烏克蘭的聲音不是沒有，只是「出不來」，這些言論或者被刪，或者被其他網友圍剿，大多只會出現在有共同理念的群組中。

有看法認為，近年中美貿易戰、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，加上中國外交部「戰狼式」語言的鼓動，民間「與美為敵」的情緒增強，受此影響，他們也會認為「俄羅斯不能輸」。

在網路上，許多明確反對俄羅斯侵略或批評俄羅斯的發文被刪除。北京清華大學政治學系副教授劉瑜的舊文「什麼讓俄羅斯走到今天這一步」，談俄羅斯「不自由的民主」，這篇文章在俄烏戰事爆發後被重新整理刊發，後在微信上被刪文。

有高中老師在微信轉發上述文章後，立刻就有自己的學生留言質疑「老師是不是支持烏克蘭」。

受訪民眾認為，儘管中國外交部至今沒有明確支持俄羅斯的軍事行動，但「官方的輿論導向很明確」。

在微博上，出現好幾則使用不同帳號、但內容一模一樣的貼文，內容闡述雖然同情烏克蘭，但仍選擇支持俄羅斯的理由。

在中國官方媒體上，關於俄烏戰事的有限報導中，也呈現了與西方及親西方國家很不同的選材。例如，「俄媒文章：俄羅斯什麼樣的經濟報復令西方害怕」、「俄總統秘書：蒲亭不是演員」等。

受訪民眾也注意到，在戰事未如俄羅斯預想的「速戰速決」後，網管對於支持烏克蘭言論有些放鬆，其中可能的原因，除了觀察「風向」外，或許是「官方也不希望中國旗幟鮮明地與西方世界對立」。

不過，只要言論控管還在社群平台上扮演重要角色，就意味著中國真實的民意無法完整呈現。（編輯：李雅雯）1110306