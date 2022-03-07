中國被視為最大假消息來源 擬立法禁網路謠言

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（中央社台北7日電）中國全國政協常委、北京大學國際關係學院教授賈慶國呼籲立法查禁假消息，並稱網路虛假訊息正損及國家利益，但美國智庫曾會同取證單位歷經9個月的調查發現，中國是最大假消息來源。

據北京大學新聞網，賈慶國表示，製造、傳播虛假訊息，一方面是因個人發洩不滿，也有人藉此增加點擊以謀利。

他說，網路假消息的氾濫正損及國家、社會利益、企業與單位和個人權益，需採取有效措施因應，並提出6點建議。

賈慶國首先籲請全國人大立法明令禁止藉由網路散布虛假訊息，制定具體判斷標準和懲罰措施，嚴懲不貸。

另主張中宣部或國務院新聞辦公室設置專門機構，依法協調並查緝網路虛假訊息；各級檢察院依法起訴影響惡劣的虛假訊息製造者。

同時他還建議主流媒體應分工負責辨別和糾正假消息；各大網站發布頭50條新聞和時事評論的作者實名化以負起言責；最後是設立舉報機制並提供獎金，鼓勵民眾檢舉不法。

不過美聯社報導，美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）數位取證研究實驗室（Digital Forensic Research Lab）於去年2月間公布歷時9個月的聯合調查發現，疫情爆發後，中國取代俄羅斯成為最大的假消息來源。

調查另指出，中國「網軍」滲透國外社群平台，自2019年中以來，推特（Twitter）註冊的中國外交帳號增3倍，臉書（Facebook）則增2倍，並且這些帳號協助在各網路平台，以不同語言捏造、渲染不實消息。

中國外交部發言人趙立堅2020年3月發11則推文指控美軍「帶病毒進武漢」，被數以億計的網友以至少54種語言引用超過9萬9000次，之後中國官媒轉載他的說法。

中國依循俄國的假消息策略和架構，並透過克里姆林宮在西方國家既有的傳聲筒傳播陰謀論，同時中、俄和伊朗加強訊息分享，包括相互參照報導和消息來源，強化同溫層效應。

2020年上半年，推特數以百萬次涉及疫情的互動，與829個中國、俄羅斯和伊朗政府的帳戶有關，並且中國官媒和外交部的帳號轉發最多。

中國外交部則聲稱堅決反對假消息，面臨把疫情泛政治化的敵對勢力入侵，有必要駁斥和澄清。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110307