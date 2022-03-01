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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭85/300

中國撤僑不及 央視指烏克蘭華人逃亡時遭槍擊

2022/3/1 21:00（3/2 10:05 更新）
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據官媒央視新聞報導，1日有華人在從烏克蘭東部趕往利維夫市的路上中彈受傷送醫。圖為基輔東北方要地切爾尼戈夫2月28日遭炮擊的情形。（圖取自facebook.com/mvs.gov.ua）
據官媒央視新聞報導，1日有華人在從烏克蘭東部趕往利維夫市的路上中彈受傷送醫。圖為基輔東北方要地切爾尼戈夫2月28日遭炮擊的情形。（圖取自facebook.com/mvs.gov.ua）
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（中央社台北1日電）中國此前遲遲不從烏克蘭撤僑已引發憾事，據官媒央視新聞今晚報導，有一名華人因為昨天擠不上火車逃離，今天包車前往利維夫市的路上遭掃射，腰部中彈受傷，已送醫救治，目前傷勢不明。

央視新聞今晚報導，3月1日，有華人在從烏克蘭東部趕往利維夫市（Lviv）的路上中彈受傷，目前已送醫救治。

據央視財經官方微博，派至烏克蘭的記者訪問到3名中國留學生，學生們表示，昨天很難擠上火車，他們有搭上火車，其中一人的眼鏡都被擠掉了，但有兩名同學沒擠上火車。

中國留學生稱，同學沒搭上火車，因此包了一輛車，但今天在趕往利維夫市的路上，同行的一名華人在搬運行李時，可能被誤認為在搬運軍事物資，因此遭到掃射，腰部中彈受傷，已被送去醫院救治，目前傷勢不明。

其中一名中國留學生說，要是昨天能擠上火車，今天就不會發生這事了。

利維夫市位於烏克蘭西部，與波蘭相鄰，是避戰逃難的主要路徑之一。

多個外媒分析認為中國誤判俄烏局勢，以為俄羅斯不會開打，因此俄羅斯入侵前未進行撤僑。

直到俄羅斯入侵隔天的2月25日，中國駐烏克蘭大使館才準備分批包機接返僑民，開始人員登記。但烏克蘭空域當時已遭封鎖，根本無機可搭。

2月28日，終於有第一批中國留學生在中國使館組織下，搭乘巴士轉至摩爾多瓦。

中國使館昨天再發通知，已與烏克蘭鄰國摩爾多瓦、羅馬尼亞、斯洛伐克、匈牙利、波蘭使館協調，為自行從烏克蘭前往上述國家的公民提供通關便利協助。這也代表，中國人若要撤離烏克蘭，必須自行想辦法前往。

據官方發布，在烏克蘭的中國公民約6000人，包括中資企業、留學生和華僑等。（編輯：楊昇儒）1110301

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