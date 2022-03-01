中國稱已撤離百名留學生 部分民眾自行前往鄰國

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（中央社台北1日電）俄烏戰爭未歇，各國持續撤僑工作，日前因動作慢半拍而被批評的中國駐烏克蘭使館在28日發布公告指出，已撤離至少400名留學生，送往鄰近的摩爾多瓦，撤離行動今天會持續。

然而除了留學生之外，這份通知僅告訴在烏克蘭的中國公民，多個烏克蘭的鄰國給予從烏克蘭入境人員通關便利，但卻未說明官方進一步的撤僑規劃。據悉，已經登記撤離的在烏中國民眾約有6000人。

根據每日經濟新聞、極目新聞報導，中國駐烏克蘭使館宣布在基輔當地時間28日17時，由官方安排，首批撤離烏克蘭的留學生自基輔大學出發，目的地是鄰近的摩爾多瓦共和國，人數至少有400人。官方並稱，1日還會安排更多留學生撤離。

報導引述一名撤離的中國留學生表示，28日上午接到大使館的撤離通知，因為車上位置有限，因此被要求「輕裝上陣，不攜帶太多行李」。

報導引述中國駐烏克蘭大使館新聞參贊丁建偉表示，目前的情形下，在烏克蘭租車非常困難，大使館積極與當地政府溝通，為中國公民撤離提供必要安全保障。「3月1日，烏克蘭還將有近千名中國公民撤離，包括留學生以及自主撤離的華僑，撤到波蘭、斯洛伐克等國。」

根據中國駐烏克蘭大使館發出的通知，已和中國駐摩爾多瓦、羅馬尼亞、斯洛伐克、匈牙利、波蘭使館協調，為自行從烏克蘭前往的中國公民提供通關便利協助。部分關口設置中國公民接待站，提供必要協助。

根據英國廣播公司（BBC）中文網報導，烏克蘭戰事持續，中國大使館雖多次警告在烏的中國公民局勢危險，但相對於英國、美國在內的西方國家早就呼籲國民離開烏克蘭，中國遲遲未發出警告。

報導稱，至今中國駐烏克蘭大使館的網站首頁，仍沒有對戰爭情勢提出相應領事提醒和建議。截至目前，共有超過6000名在烏中國公民登記撤離，但實際撤離人數仍不明。

中國駐烏克蘭大使范先榮27日發布公開信安撫在烏中國公民，信中強調「中國大使永遠不可能拋下自己的同胞不管」，並表示撤僑行動要等安全條件具備才行，「我們一定要等安全了再走」。(編輯：吳柏緯/陳沛冰)1110301