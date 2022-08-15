唐鳳談資訊戰：戰場在大家心裡 確保不自己嚇自己

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）行政院政務委員、數位部候任部長唐鳳今天表示，資訊戰大部分是心理戰，「戰場在大家的心裡」，確保不會「自己嚇自己」，這是目前最關鍵的部分。

由資策會、商業發展研究院共同執行的「打造亞太數位經濟共同體」國際論壇（AFACT 2022）今天上午舉行，唐鳳受邀出席致詞，會中接受媒體短暫採訪。

媒體問及近期網路攻擊頻繁、是否考量更換政府軟硬體設備，唐鳳表示，對於危害國家資通安全相關產品原則，已進入最後法制作業確認，將很快對外預告。

她也談到對資訊戰的看法，唐鳳說，現在資訊戰大部分是心理戰，「戰場在大家的心裡」，若在媒體協助下，讓民眾了解「電話占線」與「電話入侵」是兩回事，確保不會「自己嚇自己」，這是目前最關鍵的部分。

台美近日啟動21世紀貿易倡議談判，其中數位貿易是重點之一，唐鳳指出，今年4月與50餘國代表共同簽署「未來網際網路宣言」（A Declaration for the Future of the Internet），宣言中提到以價值為基礎相互合作，美國也是相關宣言締約者之一。

唐鳳指出，數位貿易要促進永續發展目標，無關個資的數據資料跨境應用，至於與個資有關的數據資料，要如何保護隱私權條件，並建立標準，這兩者同樣重要。

台灣爭取到明年2023年聯合國重要外圍國際組織亞太貿易便捷化與電子商務理事會（AFACT）主辦、並參與AFACT及聯合國貿易便捷化與電子商務組織（UN/CEFACT）。唐鳳表示，這展現數位部以跨域方式建立政府服務韌性的施政目標，透過公共程式概念，確保並非單方服務，而是各國在推動服務同時，大家可以截長補短，交換彼此可以使用的軟體內容。

唐鳳說明，除了公共程式方式外，數位部也會推動數據公益的想法，近日歐盟也通過相關構想，確保各國與個資無關的數據資料，可促進永續發展目標，集思廣益透過跨境方式相互使用。

唐鳳舉例，COVID-19疫情期間，與個資無關的口罩配合數據資料，可轉為捐助，國人透過相關方式把700多萬片口罩捐助世界各國，促成良善循環。（編輯：翟思嘉）1110815