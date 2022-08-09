唐鳳打破官僚文化 數位部募新血不重學歷看即戰力【專訪】

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準數位部長唐鳳9日接受中央社專訪，她表示，數位發展部招募新血，將首度嘗試「經歷」換「學歷」新模式，藉此延攬各界高手，將打破公務機關陳規，她更自我調侃，「學歷比我高、國中畢業就可以」。中央社記者王騰毅攝 111年8月9日

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（中央社記者蘇思云、賴于榛台北9日電）數位發展部27日即將掛牌，昨天啟動上百個職缺首波招募作業。準數位部長唐鳳說，擁有數位社群工作經歷者，具有即戰力價值，「學歷比我高、國中畢業就可以」，她將嘗試「經歷」換「學歷」模式，承認應試者工作資歷，有條件提高起薪條件，打破公務機關攬才舊規。

睽違多年，政府組織改造之下誕生新部會-數位發展部，即將接任部長的行政院政務委員唐鳳今天接受中央社專訪時表示，既然強調數位發展，當然要走在時代尖端，在網際網路世界裡，很多高手可能只有高中、大學肄業，不過因為全心投入，很早就在網絡社群經營出自己一片天，若要延攬進入公部門工作，多半會遇到學歷要求而卡關。

唐鳳透露，自己進入行政部門後，看到在公部門裏頭也有一些高手，但因為學歷相對低，遇到薪資天花板，結果被民間企業挖走，政府很難留住人才，因此數位發展部想要打破陳規，專注在人才最有價值的即戰力，即工作經歷，而不是單純用學歷作為過濾門檻。

她舉例，在數位社群、軟體業等擁有4年、6年以上的工作資歷或貢獻，只要面試官認同，即使學歷較低，仍有機會視同完成碩士或博士學位。

也就是說，當新進員工用工作經歷換取學歷，起薪條件相對好一點。

目前數位發展部員額編列598人，依組織法規定最多可以有300名約聘人員，首波招募職缺達上百個。這在一般公務機關，也是創舉。

唐鳳表示，雖然數位部多數仍是事務官職缺，不過也有部分開放民間人士任職，像是專案分析師、專案規劃師等，近期才剛剛發布，她樂意邀請有興趣的專才一起工作。

對於是否有基本門檻，唐鳳自我調侃，「學歷比我高、國中畢業就可以」；她笑說，在國民接受義務教育政策之下，相信很多人學歷都比她高。

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至於這類徵才做法，未來是否有機會打破公部門藩籬，唐鳳表示，感謝行政院人事總處看到這樣的需求，新的徵才方式會先在數位部嘗試，就像導入新技術有機會先在數位發展部內部試用一樣，不會是馬上各部會適用。

數位發展部將在8月27日掛牌成立，未來將致力於建構數位服務跨域的協力典範、完備數據公益生態制度與應用，以及促進跨國公民科技與資料民主化的共同發展等三大目標。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1110809