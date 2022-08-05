唐鳳科技防疫有成被封「天才IT大臣」 推動數位轉型責任重大

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（中央社記者賴于榛台北5日電）行政院政務委員唐鳳國中肄業，靠著自學在網路闖出名號，2016年原是幫忙尋覓人才，卻意外入閣；疫情期間協助科技防疫有成，被喻為「天才IT大臣」，即將接掌數位發展部，推動數位轉型，責任重大。

唐鳳14歲開始自學取代傳統正規教育，加上個人興趣，一般人的求學階段，她就接觸實務工作並創業；她曾擔任明碁、Apple等公司顧問，也曾在2014年至2015年間擔任行政院「虛擬世界法規調適計劃」顧問；2016年入閣時，她已經在網路世界打滾20年，還曾參與「零時政府g0v.tw」的平台建構。

原本是替新政府尋覓政委人選，但反而大家都支持唐鳳擔任，這個人事也成為內閣亮點。

新冠疫情爆發後，協助防疫讓唐鳳更被外界關注，口罩地圖、口罩實名制、COVID-19疫苗預約平台、振興三倍券、五倍券等防疫與振興措施都有她的參與，日本網友更稱她是「天才IT大臣」，成為台日交流話題人物。

唐鳳去年原本要代表台灣出席日本東京奧運開幕式，最後因疫情未能成行，但日本對她的關注度不減；今年4月，她線上參與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）主持的「未來網際網路宣言」發布會並代表台灣共同簽署宣言，在國際場域相當活躍，堪稱台灣數位科技代言人。

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唐鳳的網路聲量高，各部會政策宣傳都會找她「異業合作」，包括防止深度偽造（Deepfake）、視訊法庭等，可說是政府百搭宣傳角色。

曾自我期許作為「公僕的公僕」的唐鳳，接掌數位發展部後，如何運用數位技術及系統，輔助公務體系解決問題，並強化政府部門與公民科技、公共社群的對話與合作，成功推動數位轉型，讓台灣在數位發展方面的優勢能夠持續領先世界，將成為最大挑戰。（編輯：謝佳珍）1110805