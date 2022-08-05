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數位發展部8/27掛牌 唐鳳任部長致力發展3目標

2022/8/5 16:18（8/5 16:59 更新）
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數位發展部將於8月27日掛牌，行政院政務委員唐鳳接任首任部長。（中央社檔案照片）
數位發展部將於8月27日掛牌，行政院政務委員唐鳳接任首任部長。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北5日電）行政院發言人羅秉成今天表示，數位發展部將於8月27日掛牌成立，行政院政務委員唐鳳接任首任部長，未來將致力於建構數位服務跨域的協力典範、完備數據公益生態制度及應用，以及促進跨國公民科技與資料民主化的共同發展等三大目標。

數位發展部2位政務次長，分別為國立陽明交通大學電機工程學系副教授闕河鳴

闕河鳴小檔案

學歷：

  • 南加州大學電機工程博士
  • 南加州大學電機工程碩士
  • 國立交通大學電子物理學士

經濟：

  • 國立陽明交通大學／電機工程學系副教授
  • 國家發展委員會亞洲．矽谷計畫執行中心人資長
  • 國家通訊傳播委員會「有線廣播電視事業發展基金管理委員會」委員
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，以及一卡通董事長李懷仁

李懷仁小檔案

學歷：

  • 國立政治大學國家發展研究所博士候選人
  • 國立暨南國際大學東南亞研究所碩士

經濟：

  • 一卡通票證股份有限公司董事長
  • 高雄市政府智慧城市推動委員會顧問
  • 行政院院長室顧問
  • 行政院副院長室主任
  • 總統府副秘書長辦公室主任
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羅秉成說，數位發展部將於8月27日掛牌成立，唐鳳

唐鳳小檔案

生日：民國70年4月18日

經歷：

  • 行政院政務委員
  • 十二年國民基本教育課程研究發展會委員
  • 行政院虛擬世界法規調適計劃顧問
  • OUP全球語言解決方案顧問
  • Apple雲端服務在地化顧問
  • Socialtext社會互動設計顧問
  • Perl 6語言設計師和首席實作者
  • 耀宏科技顧問
  • Haskell語言設計師、平台專家和實作者
  • 傲爾網公司負責人
  • 明碁公司顧問
  • 資迅人公司技術總監
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就任首任部長後，依法不會兼任政務委員，政委缺額待有適當人選確定後，就會對外說明。
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他說，唐鳳擔任政委期間，負責開放政府、社會創新、青年參與等政策，表現卓越，未來將致力於建構數位服務跨域的協力典範、完備數據公益生態制度及應用，以及促進跨國公民科技與資料民主化的共同發展。

數位部架構包含數位產業署、資訊安全署2署，數位策略司、韌性建設司、資源管理司、數位政府司、民主網絡司與多元創新司共6司，以及1行政法人與3統管的財團法人。（編輯：蘇龍麒）1110805

（行政院提供）
（行政院提供）
（行政院提供）
（行政院提供）
（行政院提供）
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