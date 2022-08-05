數位發展部8/27掛牌 唐鳳任部長致力發展3目標

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（中央社記者賴于榛台北5日電）行政院發言人羅秉成今天表示，數位發展部將於8月27日掛牌成立，行政院政務委員唐鳳接任首任部長，未來將致力於建構數位服務跨域的協力典範、完備數據公益生態制度及應用，以及促進跨國公民科技與資料民主化的共同發展等三大目標。

數位發展部2位政務次長，分別為國立陽明交通大學電機工程學系副教授 闕河鳴 闕河鳴小檔案 學歷： 南加州大學電機工程博士

南加州大學電機工程碩士

國立交通大學電子物理學士 經濟： 國立陽明交通大學／電機工程學系副教授

國家發展委員會亞洲．矽谷計畫執行中心人資長

國家通訊傳播委員會「有線廣播電視事業發展基金管理委員會」委員 看更多 關閉 ，以及一卡通董事長 李懷仁 李懷仁小檔案 學歷： 國立政治大學國家發展研究所博士候選人

國立暨南國際大學東南亞研究所碩士 經濟： 一卡通票證股份有限公司董事長

高雄市政府智慧城市推動委員會顧問

行政院院長室顧問

行政院副院長室主任

總統府副秘書長辦公室主任 看更多 關閉 。

羅秉成說，數位發展部將於8月27日掛牌成立， 唐鳳 唐鳳小檔案 生日：民國70年4月18日 經歷： 行政院政務委員

十二年國民基本教育課程研究發展會委員

行政院虛擬世界法規調適計劃顧問

OUP全球語言解決方案顧問

Apple雲端服務在地化顧問

Socialtext社會互動設計顧問

Perl 6語言設計師和首席實作者

耀宏科技顧問

Haskell語言設計師、平台專家和實作者

傲爾網公司負責人

明碁公司顧問

資迅人公司技術總監 看更多 關閉 就任首任部長後，依法不會兼任政務委員，政委缺額待有適當人選確定後，就會對外說明。

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他說，唐鳳擔任政委期間，負責開放政府、社會創新、青年參與等政策，表現卓越，未來將致力於建構數位服務跨域的協力典範、完備數據公益生態制度及應用，以及促進跨國公民科技與資料民主化的共同發展。

數位部架構包含數位產業署、資訊安全署2署，數位策略司、韌性建設司、資源管理司、數位政府司、民主網絡司與多元創新司共6司，以及1行政法人與3統管的財團法人。（編輯：蘇龍麒）1110805

（行政院提供）

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