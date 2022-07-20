NCC新設網際網路傳播治理處 負責6大業務

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（中央社記者蘇思云台北20日電）配合數位發展部成立，NCC今天表示，除了移撥基礎設施與資通安全相關業務外，也因應新增業務，將新設立網際網路傳播治理處，負責6大業務。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議通過處務規程及編制表修正草案。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，配合數位發展部成立，NCC移撥基礎設施與資通安全相關業務並報請修正組織法，組織法第3條、第9條及第14條修正條文已經通過並由總統公布，另外也新增網際網路傳播相關業務。

翁柏宗表示，主要把基礎設施與資通安全處、射頻與資源管理處所留下的業務合併設置「基礎設施處」；另外，因應新增業務，也會增設網際網路傳播治理處（網傳處）。

NCC內容處處長黃文哲指出，網路並非高度監理，而是採用治理的概念，因此稱為「網際網路傳播治理處」，負責網路傳播治理政策制定規劃與推動。

黃文哲指出，網際網路傳播治理處將負責6大任務，包括網際網路使用者權益促進機制的規劃、網際網路傳播問責機制的推動、網際網路識讀及公民培力的規劃、網際網路傳播治理發展趨勢及使用者行為調查、網際網路傳播爭議協處機制的規劃、跨域網際網路傳播治理的合作交流。

黃文哲指出，未來數位中介服務法通過後，網傳處會督導新成立的專責機構，專責機構將負責協助網際網路傳播治理政策推動，業務包含協助網際網路傳播治理政策執行、多方利害關係人會議召集與自律推動及協助執行各機關委託事項3大面向。

黃文哲表示，數位中介服務法草案本來規劃政府直接捐助新台幣25億元成立專責機構，目前內部也討論是否改由多方捐助，會持續搜集外界意見。

根據資料，NCC職員編制為495人，跟數發部等單位協調後，確定移播預算員額職員59位、聘用2人，共61人；另外，NCC規劃請增51人（網傳處40人、基礎處11人），確切人數待行政院核定。（編輯：張良知）1110720