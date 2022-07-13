數位中介服務法遭質疑 NCC：將開說明會蒐集意見

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（中央社記者蘇思云台北13日電）NCC日前通過數位中介服務法草案，但引發外界質疑。NCC坦言可能對外說明不足，後續將召開公開說明會持續蒐集外界意見，盼讓民眾了解草案，相關意見也提供後續OTT草案參考。

國家通訊傳播委員會（NCC）在6月底提出數位中介服務法草案，規劃納管網路平台，但也引發外界質疑專責法人養網軍、控管網路言論自由的疑慮。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，還會持續召開3場公開說明會跟1場公聽會，希望盡量讓民眾了解，草案目的是為了維護網路上的言論自由。外界有一些意見也代表NCC對外說明不足，會持續對外溝通與蒐集意見。

NCC在5月底已經公告OTT草案架構，也提到近期就會對外公告總條文，不過，至今1個半月過去仍遲遲沒有任何動作。

翁柏宗對此僅表示，數位中介服務法跟OTT草案是2個各自獨立的草案，但都是透過網際網路提供服務，草案治理原則大致相同，NCC現階段會先針對數位中介服務法草案蒐集意見，也會提供OTT草案作為參考，並滾動檢討。（編輯：黃國倫）1110713