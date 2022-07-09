數位部架構底定 首任人事預計7月底、8月初宣布

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（中央社記者賴于榛台北9日電）熟悉數位發展部籌備事務人士指出，數位部架構大致底定，政院預計7月底、8月初宣布相關人事；目前籌備小組陸續向關心數位部未來業務的產學界說明架構，也正協助籌編明年度的預算編列。

各界關注數位發展部籌備進展，熟悉籌備事務人士向中央社記者表示，數位部架構已底定，包含2署、6司、1行政法人以及3統管的財團法人；籌備小組除進行整體架構安排外，也正在協助籌編民國112年度的數位部預算編列。

這位熟悉籌備事務人士說，產學界十分關心數位部未來業務職掌，因此數位部籌備小組召集人、政務委員唐鳳，目前陸續向產學界等說明架構。

數位部2署為數位產業署、資訊安全署，行政法人為資安研究院，預計年底成立；6司分別是數位策略司、韌性建設司、資源管理司、數位政府司、民主網絡司與多元創新司；統管的財團法人為資策會、電信技術中心與台灣網路資訊中心。

這名人士表示，民主網絡司將主責與民主國家在網際網路及數位經濟平台的業務合作，資源管理司涉及頻譜分配，數位政府司協助中央到地方政府的數位化，多元創業司面對民間，而數位策略司相當於其他部會的綜規司或研考司。

至於韌性建設司，這名人士說，是由NCC基礎處移轉而來，主因是俄烏戰爭開始，各界認為硬體不只要有備援概念，而是要有「韌性」；亦即，要撐得住傷害、縮短復原時間，如同韌性城市並非不能淹水，而是淹水後能盡速排除，別對生活造成太大影響。

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人事部分，部長人選呼聲最高仍是唐鳳。副部長部分，產官學界都有人被點名，包含兼任亞洲矽谷計畫執行中心人資長的國立陽明交通大學電機工程學系副教授闕河鳴、國家通訊傳播委員會參事葉寧，以及一卡通董事長李懷仁。

另外，經濟部工業局局長呂正華傳將接手數位產業署，國發會資管處處長謝翠娟有望接任資安署長；知情官員與這名人士都說，上述人選可能性很高，但仍待正式底定，才會對外說明，目前政院預計7月底、8月初宣布相關人事。（編輯：林克倫）1110709