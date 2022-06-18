數位發展部8月掛牌 資安研究院擬年底成立

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（中央社記者賴于榛台北18日電）攸關台灣未來數位發展的數位發展部，將於8月掛牌，其下的行政法人資安研究院則擬於年底成立；至於首任部長熱門人選、行政院政務委員唐鳳，6月已兩度參與攸關數位議題的國際活動邀約。

數位發展部人事備受關注，目前部長人選呼聲最高是兼任數位部籌備小組召集人的唐鳳；副部長部分，產官學界都有人被點名，包含兼任亞洲矽谷計畫執行中心人資長的國立陽明交通大學電機工程學系副教授闕河鳴、國家通訊傳播委員會參事葉寧，以及一卡通董事長李懷仁。

另外，數位發展部的次級機關為數位產業署、資通安全署，並預計在年底成立行政法人資安研究院；外傳，經濟部工業局局長呂正華將接手產業署，國發會資管處處長謝翠娟接任資安署長。

知情人士指出，上述人事的相關人選可能性很高，但須待正式底定後，才會對外說明。

至於掛牌時間，知情人士表示，經推算相關程序時間，數位部將於8月掛牌，初期將分2處辦公，一處為國家通訊傳播委員會（NCC）位於延平南路辦公大樓，另一處是鄰近台北車站的新光大樓，為中繼辦公室。

資安研究院部分，知情人士說，這須待數位部掛牌程序後，才能啟動整併行政院國家資通安全會報技術服務中心以及資安卓越中心相關業務，預計年底前成立。

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首任部長熱門人選唐鳳，除準備數位部籌備業務外，近日行程也滿檔，6月透過視訊方式參加「瑞士醫療科技日」，分享台灣數位轉型及數位防疫經驗，也藉由視訊在首屆溫哥華台灣學生論壇中，分享身分認同的重要性。

另外，根據唐鳳推特，她6月上旬接受洛克斐勒基金會邀請赴義大利參與一場數位交流會。唐鳳辦公室幕僚指出，唐鳳是參與一個不公開的小型交流會，會中與10餘個國家的重要數位領域人士交流數位防疫等廣泛的數位議題。（編輯：趙蔚蘭）1110618