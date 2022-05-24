蔡總統：推動數位轉型 打造科技業下一個黃金10年

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（中央社記者曾智怡台北24日電）台北國際電腦展今天睽違2年實體開展，總統蔡英文表示，台灣科技實力是經濟發展不斷前進的重要基礎，未來人工智慧等尖端科技高度依賴晶片需求，期待政府、民間攜手推動數位轉型，共同打造科技產業下一個黃金10年。

2022年台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）今天睽違2年實體開展，總統蔡英文親自出席開幕典禮，並擔任第20屆COMPUTEX官方獎項Best Choice Award的金獎及年度大獎頒獎人。

總統致詞表示，台北國際電腦展已有41年歷史，一路走來不僅和台灣資通訊（ICT）產業一起成長茁壯，也成為全球高科技產業重要的貿易平台。感謝外貿協會和台北市電腦公會的努力，透過此展持續向世界展現台灣資通訊產業實力，協助業者深化國際鏈結，接軌國際市場。

總統說，40餘年來，台灣建構出具有高度韌性與競爭力的半導體生態系，包含晶圓代工、IC設計與封測等，台灣資通訊產業的科技實力是經濟發展不斷前進的重要基礎，也是協助其他產業升級轉型的關鍵。

例如，今年展出主題是建構全球科技生態系，當中有超過10個由政府計劃成立的主題館，展示內容包含AI、5G運用、智慧製造等，顯示台灣不僅在硬體具有長期優勢，在產業創新也具有高度應變能力，能在不同面向提供多元創新服務。

總統指出，未來尖端科技包含人工智慧（AI）、雲計算等，均高度依賴晶片需求，台灣要持續發揮高階硬體製造優勢，將ICT產業能量應用在更多領域，例如智慧機械、智慧醫療等，可使台灣經濟更具國際競爭力。

她表示，恭喜得獎廠商，獎項評選考量產品創新性與市場潛力，每年都有許多資通訊廠商不斷突破、創新，帶動產業發展，促進國家數位轉型；今年即將成立數位發展部，而打造數位國家、數位島嶼是執政團隊目標之一，重要任務是加速推動國際數位發展政策，讓台灣優勢持續領先世界。

總統感謝先進努力，持續提升台灣科技實力，未來期待政府、民間持續攜手合作，推動產業數位轉型，帶動經濟發展，共同打造科技產業下一個黃金10年。（編輯：楊蘭軒）1110524