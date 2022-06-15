瑞士醫療科技日主題國「台灣」 唐鳳分享數位防疫

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「瑞士醫療科技日」14日於伯恩登場，本屆以「數位醫療」為主題，邀請政務委員唐鳳透過視訊與主持人現場進行深度訪談。（駐瑞士代表處提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年6月15日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎14日專電）醫療界年度盛事 「瑞士醫療科技日」14日於伯恩登場，今年由台灣擔任主題國。主辦方讚台灣為「數位先鋒」，並以數位醫療為主題，邀請政務委員唐鳳以視訊方式分享台灣數位轉型及數位防疫經驗。

「瑞士醫療技術協會」14日於首都伯恩舉辦 「瑞士醫療科技日」（Swiss Medtech Day）， 瑞士醫療技術協會每年皆邀請醫療先進國家擔任主題國，今年台灣受邀擔任主題國，文宣稱讚台灣為「數位先鋒」。

本屆以「數位醫療」為主題，邀請行政院政務委員唐鳳透過視訊與主持人現場進行深度訪談，分享台灣數位發展策略、數位創新、數位轉型及數位防疫經驗等。

唐鳳指出，台灣政府以公開透明的數位方式，在疫情期間協助民眾防疫及改善疫情回報管理系統，並與瑞士各界分享數位能力教育及數位基礎建設的重要性。

駐瑞士代表黃偉峰應邀致詞表示，台灣為科技大國，且在醫療領域有卓越技術，願聯合理念相近的民主國家共同對數位醫療作出貢獻，同時籲請各界支持台灣參與世界衛生大會（WHA）及世界衛生組織（WHO），為改善全球醫療環境做出更多貢獻。

本次受邀的台灣講者還有台北榮民總醫院副院長李偉強、雲象科技（aetherAI）執行長葉肇元、工業技術研究院院士葉常菁及歐洲台灣生技協會（Europe-Taiwan Biotech Association,ETBA）會長高子翔，向瑞士各界介紹台灣數位醫療在醫院及產業界的各項發展，及台瑞雙方目前在醫藥領域的合作情形。

醫療科技日為瑞士醫療產業指標型論壇，每年吸引超過600位瑞士產、官、學界代表參與，今年聯邦委員會委員暨經濟部長帕梅林（Guy Parmelin）也蒞臨演講。

帕梅林到場時參觀台灣設置的攤位，並與黃偉峰晤談，更在之後演講中特別提到台灣數位政委唐鳳如何實現社會數位化，以及數位化的重心應放在何處。

此外，活動期間舉辦線上商機洽談會，台灣業者在中華民國對外貿易發展協會協助安排下積極參加。

駐瑞士代表處也於現場設置攤位宣傳噶瑪蘭威士忌、鳳梨酥及珍珠奶茶等台灣美食，同時推進文化外交，吸引與會者目光。（編輯：周永捷）1110615

台灣受邀為今年「瑞士醫療科技日」主題國，主辦方文宣上稱讚台灣為「數位先鋒」，台灣也在論壇中分享台灣數位發展策略、數位創新、數位轉型及數位防疫經驗等。（駐瑞士代表處提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年6月15日

「醫療科技日」為瑞士醫療產業指標型論壇，每年吸引超過600位瑞士產、官、學界代表參與。圖為駐瑞士代表黃偉峰（左）與「瑞士醫療科技日」主席畢德曼合影。（駐瑞士代表處提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年6月15日

駐瑞士代表黃偉峰（前排右）應邀致詞表示，台灣願聯合理念相近的民主國家共同對數位醫療作出貢獻，同時籲請各界支持台灣參與WHA及WHO，為改善全球醫療環境做出更多貢獻。（駐瑞士代表處提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年6月15日