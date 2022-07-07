銓敘部：待組改底定 彈性鬆綁官等職等合理配置

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（中央社記者陳俊華台北7日電）銓敘部今天說，新設國防部全民防衛動員署、成立數位發展部已完成立法程序；待組改底定後，將配合修正各機關職稱及官等職等員額配置準則，並朝彈性鬆綁方向，研議各官等職等合理配置。

考試院透過新聞稿指出，銓敘部上午在院會中以「行政院組織改造法案立法進程」為題，進行業務報告，就110年完成立法的行政院組織改造法案，以及5月行政院函送立法院審議的組改組織法涉及職稱、官等職等訂列事項等研商情形予以說明。

銓敘部表示，110年間完成立法程序的組改法案，計有新設全動署，並成立數位部，下設資通安全署、數位產業署及行政法人國家資通安全研究院，並配合相關業務移至數位部，修正行政院、交通部、國家發展委員會、國家通訊傳播委員會及科技部等機關組織法。

銓敘部說，今年行政院重新調整組改規劃，已於5月5日將尚未完成立法的內政部等部會暨所屬機關（構）組織法草案計48項送請立法院審議，這些法案有關職稱、官等職等訂列，在行政院相關會議審查時，銓敘部已就涉及官制官規事項研提意見供參。

銓敘部表示，配合組改作業，正在辦理重製職務列等表清查及資訊系統建置作業，並待組改底定後修正各機關職稱及官等職等員額配置準則，依考試院相關決議檢討，以及朝彈性鬆綁方向，研議各官等職等合理配置。

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考試院長黃榮村說，配合行政院組織改造，有關數位部、國家科學及技術委員會暨所屬機關組織編制未來函送考試院核備，請銓敘部依相關規定及考試院決議覈實嚴謹審核，儘速辦理。

黃榮村表示，至於尚未完成立法的內政部等5部與核能安全委員會暨所屬機關組織法修正草案，請銓敘部持續關注立法院審議進程，就涉及官制官規事項詳慎研議，儘速完成組織法公布後的機關組織編制核備作業，及後續職務歸系調整事宜。（編輯：林興盟）1110707