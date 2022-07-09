數位部主要任務 掃除數位經濟障礙建立韌性資安

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（中央社記者賴于榛台北9日電）備受關注的數位發展部預計8月掛牌，熟悉籌備事務人士說，數位部主要任務就是要掃除數位經濟領域障礙，並建立韌性資安，扮演協助政府到民間的數位轉型、數位服務的角色。

各界關注數位部的未來業務內容，熟悉籌備事務人士向中央社記者表示，數位領域十分廣泛，但數位部與其他部會最主要差別，就是除了資安、資訊服務業等相關產業外，並沒有主管太多產業，主因是數位部是扮演「協助」角色。

這名人士表示，數位部將負責打通既有產業或是政策遇到的數位障礙，協助整個政府與民間，在數位經濟領域以及資安韌性上能順利茁壯。

這名人士以實體經濟為例說，經濟部若要招商，就會鋪好路、給水電以吸引投資，數位部則是在數位經濟領域做類似協助，把網路鋪好、排除法律障礙，通案解決業者在數位經濟領域所遇到的問題。

他進一步解釋，像是業者如果在數位經濟領域遇上金流支付問題、消費者權益保障狀況、隱私權疑慮、跨國購物爭議，甚至臉書一頁式詐騙等等，就會由數位部訂出普遍性原則，避免上述問題影響數位經濟商務發展，並協助台灣業者做出突破。

這名人士也說，如果數位經濟領域有涉及跨國商務部分，例如電子商務業者要在國外落地時，是否受到公平互惠待遇；或是台灣零售業者要透過電子商務平台去其他國家發展，雙方權利義務如何處理，這就需要政府對政府的溝通談判。

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他表示，未來在電信與網路產業發展上，數位部將是踩油門角色，像是作頻譜分配時，數位部就會確認業者提出的策略是否對產業有幫助；而業者拿到頻譜與牌照後，則由NCC負責監理，確認業者是否做到當初的承諾，以及有否逾越政府規定的法定事項等等，擔任踩煞車的角色。

至於資安署任務，這名人士說，將建立韌性資安，從事前預防、事中搶救與保護、事後的分析與復原重建，提出完整的韌性機制，縮短遇到資安事件後恢復正常運作的時間，讓公私各部門都能夠遵循。（編輯：林克倫）1110709