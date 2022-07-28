總統：數位發展部將助台灣於後疫情時代取得優勢

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總統蔡英文（右）28日在總統府接見社團法人中華民國工商協進會第26屆新任理監事，由新任理事長吳東亮（右2）陪同，向工商協進會成員黃茂雄（左4）、駱錦明（左3）、徐旭東（左2）等人致意。中央社記者鄭傑文攝 111年7月28日

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（中央社記者溫貴香台北28日電）總統蔡英文今天表示，疫情讓世界愈來愈數位化，政府將成立數位發展部加速推動國家數位發展政策，打造更完善的環境，並協助企業提升數位實力，讓台灣在後疫情時代繼續取得優勢。

總統蔡英文上午由總統府秘書長李大維、經濟部次長陳正祺陪同，在總統府接見「社團法人中華民國工商協進會第26屆新任理監事」，新任理事長吳東亮偕同常務理事徐旭東、潘思亮等人晉見總統。

總統致詞指出，在報紙上看到，「你們是有備而來」，現場一陣笑聲，總統接著說，「我們也有所準備」，總統說，從昨天晚上到今天，她已經看完厚厚一疊資料，準備今天跟大家好好聊一聊。

總統歡迎工商協進會到訪成員，她說，大家都是工商業界重要的領袖，非常積極參與公共事務，她要感謝大家的努力與付出。

總統指出，工商協進會成立70年以來，在台灣的經濟發展過程中扮演關鍵性角色，現在面對疫情，國際局勢變化的挑戰，期待與各位先進一起打拚，推動各領域的升級轉型，讓台灣在國際上持續嶄露頭角。

總統表示，相信大家一定感受到因為疫情的影響，世界變得愈來愈數位化，未來數位轉型，將貢獻全球過半的經濟成長，因此，政府將成立數位發展部加速推動國家數位發展政策，不僅要打造更完善的數位發展環境，也會協助企業提升數位實力，讓台灣在後疫情時代繼續取得優勢。

總統並指出，2050淨零轉型也是大家非常關注的發展方向，目前政府已經規劃在2030年以前投入新台幣9000億元經費來推動淨零轉型相關計畫，接下來，台灣產業在國際上要面對的挑戰，就是未來歐盟的碳邊境調整機制（CBAM），政府會與業界密切合作，協助企業邁向淨零轉型。

總統說，理事長吳東亮與業界非常重視這個議題，並且採取了行動，政府會與業界密切合作，落實ESG（企業社會責任）協助企業邁向淨零轉型，希望讓公私部門一起投入資源，組成淨零聯盟，以大帶小，相信在公部門的協助、產業界的努力下，一定能夠帶領台灣的產業永續發展。（編輯：郭無患）1110728