數位發展部成軍掛牌 學者：衝刺資料經濟建立資安護城河

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（中央社記者蘇思云台北5日電）數位發展部將於27日掛牌，宣示台灣將衝刺軟實力，學者期許，新部會應給予產業多點胡蘿蔔、少點棍子，目前觀察「資料經濟學」已成兵家必爭市場，建議新部長盡快提出完整產業策略，協助廠商邁大步開拓。

此外，近期台海情勢升溫，駭客攻擊事件頻傳，學者認為，科技進步讓戰爭型態朝向多元化，數位發展部是否可以協助政府、廠商建立「資安護城河」，備受關注。

行政院今天宣布，行政院政務委員 唐鳳 唐鳳小檔案 生日：民國70年4月18日 經歷： 行政院政務委員

十二年國民基本教育課程研究發展會委員

行政院虛擬世界法規調適計劃顧問

OUP全球語言解決方案顧問

Apple雲端服務在地化顧問

Socialtext社會互動設計顧問

Perl 6語言設計師和首席實作者

耀宏科技顧問

Haskell語言設計師、平台專家和實作者

傲爾網公司負責人

明碁公司顧問

資迅人公司技術總監 看更多 關閉 接任數位發展部首任部長，數位部預計27日掛牌。數位發展部單位組成，由國家通訊傳播委員會（NCC）、經濟部、交通部、國發會與行政院資安處5大部會相關業務彙整而成。

數位發展部架構有2署、6司、1行政法人與3統管的財團法人。

2署為數位產業署、資訊安全署；6司分別是數位策略司、韌性建設司、資源管理司、數位政府司、民主網絡司與多元創新司；行政法人為資安研究院，預計年底成立；統管的財團法人為資策會、電信技術中心與台灣網路資訊中心。

隨著數位發展部人事拍板，外界關注數位發展部接下來會推出哪些政策規劃。

海洋大學海洋法律與政策學院副教授、台灣法律科技協會理事長江雅綺表示，唐鳳提到數位發展部會扮演「踩油門」的角色，產業界對數位發展部成立也很興奮，期許數位發展部可以提出數位產業的完整策略，助本土產業大步前進，不是施加更多監理規範而已。

江雅綺解釋，數位產業面臨的是全球性競爭，歐盟陸續制定數位市場法（DMA）、數位服務法（DSA），台灣未必完全跟進，但勢必也要提出自己一套完整策略才行。以資料經濟為例，其中包括資安與個人資料保護議題，在管理規範上會希望政府統一事權、明確規則，以利業界遵循。

今年本土疫情升溫、確診案例一度大增，中央跟地方政府資料串接也出現塞車或有錯誤的情形，江雅綺表示，政府部門間數位程度也有落差，外界期待數位發展部可以提升政府的數位轉型，讓政府內部可以有更順暢的資訊串接系統，意味有更好的數位治理基礎架構。

此外，近期美國聯邦眾議院議長裴洛西閃電訪台，全台陸續發生網路攻擊事件，江雅綺表示，資安攻擊事件近期明顯增加，數位發展部要如何協助政府民間各部門因應，也是外界關注重點。

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至於數位發展部可能面臨哪些挑戰，江雅綺指出，科技運用是全方位的，數位治理可能會涉及許多部會既有的管理範疇，如何跨部會協調、溝通，將是接下來會面臨的挑戰。

開放文化基金會、台灣人權促進會、中華民國自由軟體協會、台灣公務革新力量聯盟、國際特赦組織台灣分會日前也共同發表聯合聲明，針對政府成立數位發展部，呼籲數位發展應該基於全面性的人權考量，建議數位發展部應儘速說明施政規劃如何呼應或改革現有的國家數位政策綱領，並重視整體公部門的數位培力等。（編輯：潘羿菁）1110805