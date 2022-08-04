更多編輯台推薦新聞：
裴洛西訪台 中國打壓台灣產品進出口 各方說法一次看
政治

裴洛西訪台 中國打壓台灣產品進出口 各方說法一次看

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義
科技

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan
政治

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國防部：中共發射11枚東風飛彈 國軍啟動防禦系統
首頁 / 產經

台電3日外網遭資安攻擊逾490萬次 超過前兩月總量

2022/8/4 17:22（8/4 17:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，引發中國強烈不滿，台灣從政府到民間皆出現資安攻擊。台電4日證實，3日單日攻擊次數高達490萬次。圖為台電大樓。（中央社檔案照片）
美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，引發中國強烈不滿，台灣從政府到民間皆出現資安攻擊。台電4日證實，3日單日攻擊次數高達490萬次。圖為台電大樓。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北4日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，引發中國強烈不滿，台灣從政府到民間皆出現資安攻擊，關鍵基礎設施也未倖免。台電今天證實，2日起攻擊頻率增加，3日單日攻擊次數高達490萬次，已超越6、7月總攻擊次數。

裴洛西

裴洛西小檔案

全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。

生日：1940年3月26日
學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）
經歷：

  • 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今
  • 2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬
  • 2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長
看更多
關閉
（Nancy Pelosi）率團訪台，勾起中國政府敏感神經，國內不僅政府部會網站頻受資安攻擊，民間超商、台鐵電子看版也遭駭客入侵。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台電今天證實，2日開始外網攻擊頻度增加，範圍包含官網等各個資訊揭露、民眾查詢系統，攻擊次數最高發生在3日，單日達到490萬以上，攻擊量大於6、7月的總和；監控發電、輸配電的內網則不受影響，與外網沒有相連接。

台電表示，作為關鍵基礎設施，平時即落實資安維護，由資安小組24小時監控對外網路流量等狀況，可根據IP位址判斷伺服器是否屬於境外，但也坦言，若是境外透過境內伺服器執行駭客行動，則較難辨別真正來源。（編輯：林淑媛）1110804

延伸閱讀
裴洛西訪台前總統府等網站遇襲 專家：中國駭客所為總統府國防外交部等官網曾遭駭 政院：無資安危害台鐵小7螢幕遭駭出現反裴洛西文字 NCC：廣告系統用中國軟體國防部：中共向台灣周邊海域發射多枚東風彈道飛彈學者：裴洛西訪台讓中共攻擊步驟提前曝光 台美應以敵練兵因應中共文攻武嚇 蘇貞昌下達5指示防假訊息穩定股匯市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族