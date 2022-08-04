台電3日外網遭資安攻擊逾490萬次 超過前兩月總量

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美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，引發中國強烈不滿，台灣從政府到民間皆出現資安攻擊。台電4日證實，3日單日攻擊次數高達490萬次。圖為台電大樓。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北4日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，引發中國強烈不滿，台灣從政府到民間皆出現資安攻擊，關鍵基礎設施也未倖免。台電今天證實，2日起攻擊頻率增加，3日單日攻擊次數高達490萬次，已超越6、7月總攻擊次數。

裴洛西 裴洛西小檔案 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。 生日：1940年3月26日

學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）

經歷： 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今

2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬

2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長 看更多 關閉 （Nancy Pelosi）率團訪台，勾起中國政府敏感神經，國內不僅政府部會網站頻受資安攻擊，民間超商、台鐵電子看版也遭駭客入侵。

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台電今天證實，2日開始外網攻擊頻度增加，範圍包含官網等各個資訊揭露、民眾查詢系統，攻擊次數最高發生在3日，單日達到490萬以上，攻擊量大於6、7月的總和；監控發電、輸配電的內網則不受影響，與外網沒有相連接。

台電表示，作為關鍵基礎設施，平時即落實資安維護，由資安小組24小時監控對外網路流量等狀況，可根據IP位址判斷伺服器是否屬於境外，但也坦言，若是境外透過境內伺服器執行駭客行動，則較難辨別真正來源。（編輯：林淑媛）1110804