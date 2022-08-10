簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室【專訪】

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（中央社記者賴于榛、蘇思云台北10日電）數位發展部將顛覆公務機關辦公模式，準數位部長唐鳳表示，未來數位部電子公文將推動行動自然人憑證，透過行動簽章、生物指紋等辨識功能，就能簽收電子公文，「在外頭也能辦公」，一支手機、平板也能成為行動辦公室。

數位部將於27日掛牌成軍，是台灣首個以「數位」為重心的產業部會，第一任部長由素有「天才IT大臣」美譽的行政院政務委員唐鳳接掌，她將在部內循序漸進推動政策，以潛移默化方式改變公部門行事文化。

唐鳳接受中央社專訪時表示，密碼外洩向來是資安攻擊主要型態，相信民眾常會碰到必須不厭其煩重新設定密碼或是密碼複雜度加高情況，造成不方便，結果上有政策、下有對策，「大家把密碼記在某個資料檔案、公有雲或是寫在便條紙貼在電腦桌前」。

不方便很難養成良好資安習慣，因此數位部將「流程簡化」作為政策創新第一步。

她說，未來數位部內的電子公文，將用內政部推出的行動自然人憑證簽收，不僅符合電子簽章法的技術要求，也很方便，只要透過行動簽章、生物指紋等辨識，就能登入系統。

唐鳳說，主要是希望讓大家養成良好的資安習慣，「不要讓大家感覺資安就是不方便的事情，而是透過服務流程設計，自然養成良好資安的習慣」。

未來，即使在外頭，數位部員工，也能透過手機或平板的行動簽章、指紋辨識取得電子公文，打破實體辦公室界線，在外地也能辦公。

內部革新將採漸進式推進，目前由數位部試行，確定運行順暢後再往外推廣到其他部會，唐鳳強調，不會立即要求所有公務機關都要導入行動自然人憑證簽電子公文，會從數位部先做起，在確定沒問題之前，不會要求其他人非這樣做不可，「總要由某個地方先開始，就由我們（數位部）先開始」。

此外，即將接掌部會的唐鳳，近期展開產業公協會拜訪之旅，了解產業現況、蒐集廠商需求，她整理出3點與產業互動心得。

首先，數位部未來要扮演「伯樂相馬」角色，她舉例，很多部會一聽到Web3就直覺認為跟洗錢、詐騙有關，但事實上，相關技術也具備良好資安保密效果，也可以應用在身分認證、獎狀頒發等領域，這是數位部可以去延伸的，並不是一定要全面監理。

第二，整合各部會相關資源，例如數位部未來會管理「雲市集」平台，協助產業數位轉型，讓各部會推薦名單效益極大化。

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第三，參考國際技術趨勢，看能否借鏡相關經驗，進一步協助產業界導入技術，例如俄烏戰爭就讓烏克蘭更清楚如何部署「低軌通訊衛星技術」，數位部也能思考，如何引進相關技術，提升台灣產業能量。

也就是說，未來數位部必須聽得懂產業界語言，同時，接軌國際技術與整合相關資源，將是目標與任務。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1110810