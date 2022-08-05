數位發展部27日掛牌 資安防護能量有望擴增

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（中央社記者賴于榛台北5日電）行政院今天宣布，數位發展部預計27日掛牌，首任部長由行政院政務委員唐鳳出任，三大政策目標包含建構數位服務跨域協力典範等，未來也將相當程度，擴增資安防護能量。

行政院今天由發言人羅秉成召開記者會，宣布數位發展部人事， 唐鳳 唐鳳小檔案 生日：民國70年4月18日 經歷： 行政院政務委員

十二年國民基本教育課程研究發展會委員

行政院虛擬世界法規調適計劃顧問

OUP全球語言解決方案顧問

Apple雲端服務在地化顧問

Socialtext社會互動設計顧問

Perl 6語言設計師和首席實作者

耀宏科技顧問

Haskell語言設計師、平台專家和實作者

傲爾網公司負責人

明碁公司顧問

資迅人公司技術總監 看更多 關閉 出任部長、2位政務次長分別由國立陽明交通大學電機工程學系副教授 闕河鳴 闕河鳴小檔案 學歷： 南加州大學電機工程博士

南加州大學電機工程碩士

國立交通大學電子物理學士 經濟： 國立陽明交通大學／電機工程學系副教授

國家發展委員會亞洲．矽谷計畫執行中心人資長

國家通訊傳播委員會「有線廣播電視事業發展基金管理委員會」委員 看更多 關閉 ，以及一卡通票證公司董事長 李懷仁 李懷仁小檔案 學歷： 國立政治大學國家發展研究所博士候選人

國立暨南國際大學東南亞研究所碩士 經濟： 一卡通票證股份有限公司董事長

高雄市政府智慧城市推動委員會顧問

行政院院長室顧問

行政院副院長室主任

總統府副秘書長辦公室主任 看更多 關閉 出任。

數位發展部下設數位策略司、韌性建設司、資源管理司、數位政府司、民主網絡司、多元創新司6個司級機關，以及數位產業署與資通安全署等2個署級機關，並將籌設「行政法人國家資通安全研究院」。

羅秉成說，唐鳳在資訊界享有盛名，擔任政委期間，負責開放政府、社會創新及青年參與等重要政策，表現卓越；去年代表台灣出席「民主峰會」，今年4月也與50餘國代表共同簽署「未來網際網路宣言」（A Declaration for the Future of the Internet），普受國際矚目。

羅秉成表示，未來唐鳳將致力於建構數位服務跨域協力典範、完備數據公益生態制度與應用及促進跨國公民科技與資料民主化的共同發展等3大政策目標。

他說，數位發展部將於8月27日掛牌成立，屆時，唐鳳依法不會兼任政務委員，政委缺額待有適當人選確定後，就會對外說明。

次長部分，羅秉成說，闕河鳴曾多次參與生醫與電機工程跨領域群體計畫，並發表研究成果論文於ISSCC與多項期刊，近年並參與開發中低軌道衛星所需的各項電路與系統，自2020年起協助國發會規劃並推動5G開放網路計畫。

他表示，闕河鳴也是國家發展委員會「亞洲‧矽谷」計畫執行中心人資長，負責亞矽學院、物聯網、資安與人才培育等事項。

另一位次長李懷仁曾任行政院院長室顧問、行政院副院長室主任、總統府副秘書長辦公室主任。

羅秉成表示，李懷仁曾參與5G、AIoT、大數據、智慧城市、政府開放資料、政府數位轉型與發展等政策領域，也因為擔任一卡通董事長，嫻熟數位支付與純網銀等政策；更曾參與規劃協調建置防疫「口罩實名制」1.0、2.0、3.0及「簡訊實聯制」系統。

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羅秉成說，數位發展部將統籌數位治理與數位基礎建設，協助公私部門數位轉型，打造數位韌性環境，連結公民與技術、提升產業及安全，實現智慧國家的願景，讓台灣模式持續成為民主陣營的標竿。

羅秉成表示，現行行政院資安處的編制人力有限，未來資安署會擴增防護能量，也會注意留才與育才；另外，資安通報機制目前依照現有機制運作，待數位部掛牌後，相關作法若有調整，屆時將對外說明。（編輯：蘇志宗）1110805

（行政院提供）

（行政院提供）