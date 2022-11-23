憂數據回傳中國 美眾議院共和黨人施壓TikTok

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明年1月將重掌美國聯邦眾議院的共和黨國會議員，向短影音應用程式TikTok施壓。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）明年1月將重掌美國聯邦眾議院的共和黨國會議員，今天向短影音應用程式TikTok施壓，因為該公司疑似向國會提供不真實或具誤導性資訊，並要求提供與拜登政府談判的協議草案。

路透社表示，眾議院能源暨商業委員會的共和黨領袖羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）及政府改革暨監督委員會的共和黨領袖柯默（James Comer）致函TikTok，指其員工簡報中提供的資訊似乎不精準。

這封致函TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）的信件中寫道：「TikTok在員工簡報會議中提供的部分資訊，似乎不真實或具誤導性，像是聲稱TikTok不會追蹤美國用戶的位置。」

TikTok面對媒體詢問，並未及時做出回應。

本月在期中選舉中勝出的共和黨，將於1月重掌聯邦眾議院，這封信函可能象徵他們計劃對TikTok等中國公司進行嚴格審查，TikTok也是前總統川普政府的攻擊目標。

不過，拜登政府也表達對TikTok的擔憂。美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）本月稍早表示，中國政府可以利用TikTok影響用戶或控制他們的設備。

此外，2名國會議員還要求TikTok提供目前與拜登政府談判的一切協議草案，才可能允許TikTok繼續在美國保持活躍。

負責審查外國公司在美收購案、評估是否有潛在國家安全風險的美國外來投資審查委員會（CFIUS），已於2020年下令要求字節跳動公司（ByteDance）分拆TikTok美國業務，以防將美國用戶數據提供給中國共產黨政府。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1111123