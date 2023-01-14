效法美20多州先例 肯塔基州禁政府裝置下載TikTok

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國肯塔基州已效法全美20多州先例，基於網路安全顧慮，禁止在政府裝置下載熱門的影音分享軟體TikTok。

路透社報導，肯塔基州表示，現已更新州政府員工手冊，規定「除非執法所需」，否則禁止在政府管理的裝置上使用這款中國擁有的應用程式。

威斯康辛和北卡羅來納州長12日簽署命令，禁止以政府裝置使用TikTok。俄亥俄、新澤西和阿肯色3州本週稍早也採取了類似作法。

有些州的矛頭還指向TikTok以外的目標，比如新澤西和威斯康辛州同時也拒絕了中國企業華為、海康威視、騰訊控股及中興通訊的供應商、產品和服務，以及設在俄羅斯的卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）。騰訊控股旗下事業包括通訊軟體微信（WeChat）。

TikTok表示，對於「全美這麼多州搶搭政治順風車、僅憑對TikTok的不實指控即執行對促進各州網路安全毫無助益的政策，感到失望」。

至今對TikTok下達禁令的各州州長多屬共和黨籍，但威斯康辛、北卡羅來納和肯塔基3州州長為民主黨籍。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1120114