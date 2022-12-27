TikTok安全疑慮難消 美資入主呼聲再起

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約26日專電）華爾街日報引述知情人士說法報導，美方部分官員認為，TikTok安全風險難以消除，中國母公司應出脫美國事業，確保北京無法運用這款熱門程式從事間諜活動或影響政局。

報導引述未具名消息人士說，美國外來投資審查委員會（CFIUS）兩年多來與TikTok交涉，設法防止中國政府插手運作。協商過程中，五角大廈與司法部代表支持強迫易主，理由是北京可能取用TikTok資料或透過影音影響美國用戶，只有讓TikTok脫離中國母公司字節跳動才能化解風險。

但主持CFIUS的美國財政部擔心，強迫易主命令可能被法院推翻，正尋求其他可能的解套辦法。

美國總統拜登有權強迫中國經營者出售TikTok或撤資，作為繼續在美國運作的條件。CFIUS專家表示，這個跨部會委員會可能向拜登提出建議。

TikTok是抖音的國際版，在美國超過一億人使用，愈來愈多企業把它當作接觸顧客的管道。但中資掌握TikTok所有權，拜登政府化解安全疑慮的壓力逐漸增加。前美國總統川普曾推動美資入主TikTok，結果失敗，接著嘗試禁止TikTok在美國營運。

拜登去年1月上任後撤銷川普行政命令，理由是TikTok法律挑戰接連成功，禁令無法執行。拜登承諾提出化解TikTok與其他敵對國家應用程式安全風險的通盤計畫，但遲未出爐，促使美國國會與多州設法限制TikTok。

字節跳動一向堅稱絕不會和中國政府分享用戶資料，上週宣布開除多名涉嫌不當取用記者用戶資料的員工，並加強資料管控。

TikTok婉拒就可能被迫易主一事置評，僅說公司方面深信可化解美國政府疑慮。

自2020年起，TikTok一直和美方官員協商確保美國用戶資料不會被北京掌握的安排。據報導，知情人士說，TikTok已同意將美國用戶資料交由一家子公司管理。

知情人士說，只有這家子公司經核准的員工才能取用TikTok美國用戶資料，子公司將受伺服器用於儲存TikTok美國用戶資料的甲骨文（Oracle）等經檢驗的第三方以及美國國家安全專家組成的獨立委員會監督。這項協議也將讓甲骨文有權檢視TikTok的影片推薦演算法。

即使TikTok提出這些承諾，部分美方安全官員與國會議員仍認為沒有一家中國公司能抗拒北京索討用戶個資的要求。

許多人士也擔心，中國政府可能把手伸進TikTok，以顯示或封鎖特定影片的方式影響美國民意。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）曾說，TikTok確實存有國安疑慮。但掌握CFIUS內部討論情形的人士說，財政部官員擔心，強迫TikTok易主的嘗試可能演變成曠日廢時的法律戰，美國政府最終成為輸家。

除法律挑戰外，強迫字節跳動將美國事業賣給美商或盟國企業的另一潛在障礙是中國政府是否配合。北京可能運用出口管制，禁止字節跳動出售讓TikTok大獲成功的影片推薦演算法相關技術。（編輯：周永捷）1111227