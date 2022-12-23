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路透：字節跳動員工涉情蒐記者TikTok資料被開除

2022/12/23 09:54（12/23 10:30 更新）
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TikTok母公司中國「字節跳動」表示，有員工不當取得兩名記者的TikTok用戶資料，已不再雇用。（圖取自Unsplash圖庫）
TikTok母公司中國「字節跳動」表示，有員工不當取得兩名記者的TikTok用戶資料，已不再雇用。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）根據路透社看到的電子郵件內容，熱門短影音應用程式TikTok的母公司中國「字節跳動」（ByteDance）今天表示，有員工不當取得兩名記者的TikTok用戶資料，已不再受雇用。

根據字節跳動總法律顧問安德森（Erich Andersen）寄出的電郵，字節跳動員工取得兩名記者的資料，是為了調查今年稍早公司資訊外洩一事，目的在確認一名BuzzFeed前記者及一名「金融時報」（Financial Times）記者與公司員工之間的潛在關聯，但沒有如願。

字節跳動員工查看記者的IP位址（網際協定位址），想知道他們是否和涉嫌洩露機密資訊的員工位於相同地點。

TikTok正因美國國會議員和總統拜登政府對美國用戶資料的安全疑慮而面臨壓力，「紐約時報」稍早報導上述事件後，對TikTok可能是雪上加霜。

一名已聽取相關簡報的人說，4名涉及此事的字節跳動員工已被開除，其中2人在中國，2人在美國。字節跳動高層表示，公司正採取額外措施來保護用戶數據。

美國國會預計本週通過立法，禁止政府員工在公家所有的裝置下載或使用TikTok，另有十多名州長禁止州政府員工在州政府所有的裝置上使用TikTok。

「金融時報」透過聲明表示：「針對記者情蒐、干預他們的工作或恐嚇他們的消息來源，都是令人完全無法接受的事。在做出正式回應前，我們將更充分調查此事。」

BuzzFeed News發言人葛拉姆斯（Lizzie Grams）說，公司對相關報導深感不安，這顯示出「對記者及TikTok用戶隱私和權利的公然漠視」。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1111223

#TikTok
#美國
#字節跳動
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