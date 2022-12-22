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修法進一步管制抖音？政院：目前未有規畫方向

2022/12/22 15:29（12/22 16:07 更新）
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外傳行政院可能修法進一步管制抖音，行政院22日表示，目前未有規畫方向。（圖取自Pixabay圖庫）
外傳行政院可能修法進一步管制抖音，行政院22日表示，目前未有規畫方向。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者賴于榛台北22日電）行政院資安會報26日將討論抖音等相關議題，外傳將只是修法進一步管制抖音。行政院發言人羅秉成今天說，資安會報將廣泛性討論中國製APP，檢視相關議題，持續搜集國際作法，目前未有規畫方向。

根據「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，公部門限制使用中國製軟硬體，因此在公部門相關的資通訊設備、場域，皆禁止下載或使用TikTok、抖音、小紅書等中國軟體。

不過近日各界關注管制範圍是否會擴及民間，也有媒體報導指出，行政院指示陸委會蒐集資料，可能會透過修改「反滲透法」和「國安法」進一步管制抖音。

羅秉成今天主持政院會後記者會時表示，資安會報將廣泛討論相關議題，並不限於抖音，還會包括中國製APP等。

他說，各國對於抖音的法律管制不完全相同，但台灣的作法與大部分國家類似，就是以行政命令限制公部門使用，目前也僅印度採取高度管制作為，立法禁止民間使用。

羅秉成說，禁止某個APP需要法律授權，但是否有制定法律的必要、是否能達到封鎖效果，都需要多方討論與蒐集資料加以研究，現階段正在蒐集各國立法資料，並未指示朝什麼方向規畫。

他表示，要達到封鎖效果必須注意技術與法律，還要評估禁用與限制使用的差別，但若平台能自律，這對抑制危害性言論是最好不過。

羅秉成也表示，上述平台的相關內容可能會危害兒少健康，並且含有假訊息，因此也要求教育部加強媒體識讀教育。（編輯：楊蘭軒）1111222

#羅秉成
#行政院
#陸委會
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