國安考量禁用中製軟體 公部門封殺TikTok抖音小紅書

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數位部官員表示，抖音、TikTok（圖）與小紅書屬於危害國家資通安全產品，已限制公部門的資通設備及所屬場域使用。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者蘇思云台北5日電）短影音平台TikTok近來成為資安輿論焦點，數位部官員今天表示，抖音、TikTok（國際版）與小紅書屬於危害國家資通安全產品，先前就已經限制公部門的資通設備及所屬場域使用。

中國網路科技巨擘字節跳動旗下的短影音產品「抖音」，國際海外版為TikTok，台灣使用的是國際版TikTok。

陸委會今年11月初指出，政府並未開放中資來台經營網路平台，抖音並未在台灣落地設立分公司或辦事處，依法不得在台灣經營相關業務。

數位部官員告訴中央社記者，其實先前在危害國家資通安全產品使用限制原則規範發布時，就限制不能使用中製軟體，抖音、TikTok（國際版）、小紅書等都屬於危害國家資通安全產品，本來就有限制公部門資通設備與所屬場域不能下載使用。

至於是否應進一步限制業者提供民眾下載及使用的問題，官員表示，因為涉及適法性與可行性等影響因素評估，數位部會跟相關部會進一步蒐集參考研究其他國家類似作法。

國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗對此表示，NCC有先針對抖音做初步調查，尚未有任何伺服器在台灣落地，兩岸事務由陸委會主責，NCC會配合辦理。（編輯：林興盟）1111205