顧立雄：抖音有資安疑慮 按中國法律會蒐集個資

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國家安全會議祕書長顧立雄（圖）15日在立法院表示，抖音主要是個資問題，按中國法律會被中國政府蒐集，還有資安疑慮。中央社記者吳家昇攝 111年12月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北15日電）民進黨立委黃世杰今天關切危害國安的資通訊產品是否有列清單，國安會秘書長顧立雄表示，有清單但沒必要公布；抖音部分主要是個資問題，按中國法律會被中國政府蒐集，還有資安疑慮，應該進行揭露讓民眾理解；至於，私人部分要禁用，他認為茲事體大。

立法院司法及法制委員會上午進行總統府、國安會、國史館、國史館台灣文獻館112年度工作計畫及收支預算報告，立委黃世杰關切危害國家安全資通訊安全產品，國安會是否有訂出清單包括軟硬體等。

顧立雄表示，公務部門早在2020年12月早已通令，資通訊產品完全禁止使用中國品牌，2022年8月更擴大到公務機關場域內都不可以使用。對台灣而言，只要是中國製產品都在禁止、禁用範圍，沒有清單概念；也強調不是限制人民是限制公務機關本身。

黃世杰質疑，這種一刀切概念是錯的，必須有清單概念，否則僅限制公部門、重要私部門包括承接政府業務的廠商也可能影響到國安風險，現在的執行方式有很大漏洞與問題。

黃世杰表示，限抖音話題，外界認為好像是箝制言論、限制人民接受資訊的權利，但事實不是這樣，而是軟體平台有資安風險，但因沒有清單與揭露評估過程，沒有充分告知民眾使用這類平台的資安風險，使得政府乏禁用這類產品的正當性。

顧立雄表示，兩者不能混淆並說明，承接政府委託的服務或採購，公共工程委員會已明令不能使用中國製產品，也放在相關採購合約範本，規範得很清楚，而且應該要進行相關稽核。

他說，抖音是另一個議題是屬於網路世界，大家談論的是中國藉由抖音認知作戰，在政府部門禁止使用比較容易處理；禁止民間用抖音，就涉及言論自由的平衡問題。

黃世杰再質疑，因為沒有清單、沒有時時檢討，而由各機關自行認定，漏洞一定會有。顧立雄說，確實有清單，但沒必要公布。

黃世杰表示，無法認同以認知作戰限制抖音使用，抖音平台在各國討論時，禁止的理由也不只是認知作戰，主要還是資安風險與個資疑慮，必須揭露給民眾知道。

顧立雄表示，抖音部分主要是個資問題，按中國法律會被中國政府蒐集，還有資安疑慮，這一點應該進行揭露讓民眾理解；至於，禁止私人使用，他認為茲事體大。

此外，民進黨立委高嘉瑜關切10月傳出民眾戶政資料外洩，11月傳出勞保資料外洩是否牽涉國安問題，顧立雄表示，相關戶政資料經過清查後，並沒有從戶政受駭而流出的狀況；相關資料是2018年前的，而且是從不同管道拼湊出來，資料也不一定是真的；網路販售資料，經過掌握是屬於境外人士，正在尋求國際合作，進行相關查緝；這個案子由調查局立案調查中，涉及到偵查不公開，所以具體相關內容無法進一步做相關透露。

顧立雄表示，非常嚴肅面對相關議題，在系統面上，更嚴肅面對資安風險，包括多因子驗證、逐步導入零信任架構等，新成立的資安署都在做。（編輯：蘇志宗）1111215